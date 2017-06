Un malaise au coup de pied qui le prive du match amical du dimanche 4 juin à Rotterdam contre les Pays-Bas et du premier match des Eléphants en éliminatoires de la CAN 2019 contre la Guinée, le samedi 10 juin prochain à Bouaké. «Je ne vais pas en sélection. J'ai une douleur au coup de pied. C'est une blessure qui nécessite deux semaines d'arrêt», nous a confié, mercredi, le meilleur buteur encore en activité des Eléphants (89 sélections, 29 buts). Une déclaration qui vient mettre fin aux supputations sur l'absence de du vainqueur de la Ligue des Champions 2012 de l'UEFA avec Chelsea. Le deuxième meilleur buteur du Hertha Berlin (7 réalisations) derrière Vedad Ibisevic (12 buts) ne signera donc pas sa 90ème sélection avec les Eléphants. Le forfait de Kalou vient s'ajouter à celui de Wilfried Zaha. L'attaquant de Cristal Palace souffrirait d'une blessure à une épaule. Son forfait a été déclaré après avoir fait constater sa blessure par le staff médical de l'équipe nationale à Liège en Belgique où la sélection est en regroupement.

