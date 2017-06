L'amélioration de l'employabilité des jeunes et le règlement de la question de l'inadéquation entre les diplômes et les besoins des entreprises sont une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien.

Pour ce faire, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique, à travers l'Agence Emploi Jeunes ( AEJ), a mis en place plusieurs programmes pour les jeunes primodemandeurs d'emplois. Notamment les Formations Complémentaires Qualifiantes (FCQ). Le lancement de l'édition 2017 de ces programmes a eu lieu le mardi 30 mai dernier au centre commercial Playce à la Riviera Palmeraie. Ce, en présence du ministre Sidi Touré.

Pour cette édition 2017, ce sont 2685 jeunes primodemandeurs d'emploi qui bénéficieront de formations additionnelles, de reconversion et de recyclage. Et ce, dans les domaines où le déficit de qualification se pose avec plus d'acuité.

Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique, Sidi Tié- moko Touré, a exprimé sa gratitude à la direction générale de Cfao-Retail pour son accompagnement à la réussite de ce programme. Justifiant le choix de ce centre commercial, le ministre a indiqué que le développement de l'emploi et de l'employabilité des jeunes ne se fera que dans le cadre d'un partenariat actif, avec un secteur privé dynamique. « (... ) La mise en œuvre de ce programme permet de réduire l'écart entre les formations de base des jeunes et les profils exigés par les entreprises » a expliqué le premier responsable de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Il a précisé que pour cette année, 2.685 jeunes bénéficieront de ces formations pour une prise en charge de 1,616 milliard de FCFA. Peuvent bénéficier de ces formations complé- mentaires qualifiantes, les demandeurs d'emplois âgés de 18 à 40 ans, inscrits sur la plateforme de l'Aej, www.emploijeunes .ci. Au terme de la formation a souligné Sidi Touré, les jeunes formés sont admis à effectuer des stages de qualifications en entreprises. « Ce projet s'étend sur toute l'étendue du territoire, avec une proportion d'au moins 30 % de femmes » a-t-il fait remarquer.

L'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes, Jean Louis Kouadio, a relevé que treize cabinets de formation ont été sélectionnés pour assurer l'effectivité des FCQ qui sont entièrement gratuites. Pour sa part, le Dg de Cfao-Retail, Jean Paul Denoix, s'est réjoui de ce partenariat qui a débuté en 2016.

Pour l'édition 2016 des FCQ, M. Denoix a signifié que 80 jeunes ont été embauchés à Playce Marcory. « Avec l'ouverture de Playce Palmeraie aujourd'hui, et dans le cadre des FCQ 2017, nous allons mettre 20 jeunes en stage dans les secteurs de la boulangerie et de la boucherie » a-t-il annoncé. Avant d'ajouter que le centre commercial Playce Yopougon ouvrira ses portes en 2018.