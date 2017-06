Le chef d'Etat-major général des armées de Côte d'Ivoire, Touré Sekou, a entrepris le mercredi 31 mai 2017 une tournée de sensibilisation dans des camps militaires à l'intérieur du pays.

Après l'étape de Korhogo, le CMA est arrivé à 15h33mn au troisième bataillon où il s'est entretenu avec les militaires avant de se prêter aux questions des journalistes à l'aéroport de Bouaké avant son départ. Le numéro un de l'armée avait à ses côtés le commandant de la gendarmerie, le général de brigade Kouakou Kouadio Nicolas. Il ressort qu'avec les soldats, Touré Sekou a abordé quatre points essentiels.

La discipline, l'opération de dépôt des armes, la participation de la Côte d'Ivoire aux différentes missions de maintien de la paix à travers le monde, la remobilisation des troupes. «Je voudrais vous saluer tous pour votre présence dans les rangs et vous demander d'être les porte-voix auprès de tous ceux qui n'ont pas pu être là. Je ne reviendrai pas sur le passé. Le passé est le passé. Je crois savoir que tous les contentieux ont été réglés. Après ces moments d'égarement, il est temps de faire place aux devoirs.

Droits et devoirs vont de pair et doivent aller de pair. Obligez-vous à la disponibilité, à la discipline et au dévouement. Tous, nous devons nous remettre au travail. Je ne tolérerai aucun acte d'indiscipline comme toute faiblesse dans l'exécution de l'autorité. Je voudrais aussi mettre un accent sur la cohésion. Vous devez vous fondre dans un ensemble pour former une seule unité. Il ne doit plus exister de catégories. Toute référence à des origines est interdite.

Que cessent les appellations EAN, ADS, 8.400, 2.600, et que sais-je encore », a-t-il ordonné avant d'annoncer que les avancements vont se poursuivre pour les ayants droit. «Le dernier point est relatif aux avancements de tous les ayants droit. Suite aux nouvelles conditions d'avancement, cela a commencé avec les militaires du rang et va se poursuivre. Pour me résumer, je voudrais donc dire que notre armée doit retrouver ses valeurs. Il est temps et grand temps qu'elle redevienne ce qu'elle était », va-t-il souhaiter.

Après ce discours devant les soldats, le CMA a mis le cap sur l'aéroport où il a répondu aux questions des journalistes avant de s'envoler pour Abidjan. Il avait à ses côtés le commandant supérieur de la gendarmerie qui s'est prononcé sur l'actualité brûlante : les 6 personnes tuées à Arrah la semaine dernière. Il a présenté ses condoléances aux familles de ces personnes et confirmé la mise aux arrêts des gendarmes incriminés, non sans indiquer que l'enquête suit son cours