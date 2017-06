Tunisie: «Ils m'ont exclue parce que je soutiens Youssef Chahed»

Le Parquet militaire a décidé de diligenter une enquête contre Chafik Jarraya et d'émettre un mandat de dépôt à son encontre pour atteinte à la sûreté de l'Etat, trahison et intelligence avec une puissance étrangère en temps de paix.

Le comité politique de Nida Tounès avait décidé mercredi soir le gel de l'adhésion de la députée Sabrine Goubantini jusqu'à la tenue de son congrès et son exclusion du bloc parlementaire, décision prise sur la base d'une pétition signée par 42 députés pour « son comportement portant atteinte à l'image du parti et à son unité».

Dans une déclaration à l'agence TAP, Goubantini a estimé que son soutien au gouvernement dans sa guerre contre la corruption est à l'origine de son exclusion du parti, soulignant l'incohérence des déclarations des dirigeants du parti et leurs tergiversations envers le processus engagé par le gouvernement. Ce processus, a-t-elle tenu à préciser, bénéficie du soutien de la présidence de la République et d'une large adhésion populaire dans la poursuite des « hors-la-loi».

