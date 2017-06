Tunisie: Une légende vivante ! - Sept titres de champion !

L'ancien entraîneur de la sélection algérienne, Rabah Saâdane, est, quant à lui, 7e. « Cheikh » Saâdane s'est distingué grâce à son parcours brillant avec les "Verts" qu'il a dirigée à cinq reprises, participant notamment à la qualification du onze algérien, en tant qu'entraîneur adjoint, à la phase finale de la Coupe du monde 1982 en Espagne pour la première fois, ainsi qu'aux Mondiaux-1986 et 2010, respectivement au Mexique et en Afrique du Sud.

Le Sénégalais Lamine N'diaye pointe à la troisième place, suivi par le Français feu Bruno Metsu, quatrième, et le Ghanéen Charles Kumi Gyamfi cinquième. La 6e place est revenue au coach égyptien Hassan Shehata qui a remporté 3 trophées africains (2006, 2008, 2010), devant son compatriote feu Mahmoud El-Gohary, champion d'Afrique comme joueur en 1958 et comme entraîneur en 1998 (8e).

La première place de ce classement est revenue au technicien français Hervé Renard, avec deux CAN remportées en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d'Ivoire, suivi du Nigérian feu Stephen Keshi, qui a gagné le titre africain avec les "Super Eagles" comme joueur en 1994 et en tant qu'entraîneur en 2013.

L'actuel entraîneur de l'Espérance ST a passé presque toute sa carrière dans son pays où il a remporté sept fois le championnat avec trois clubs différents, dont le dernier en date au début du mois de mai avec les "Sang et Or". A cela s'ajoute une Ligue des champions de la CAF avec l'Espérance Sportive de Tunis.

