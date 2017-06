Tunisie: Une hausse de 46,2%

Par ailleurs, le nombre des Tunisiens résidant à l'étranger a atteint 379.714 visiteurs, enregistrant une progression de 9,4% par rapport à l'année écoulée et portant le nombre total des entrées des non-résidents à plus de 1,9 million.

«La Tunisie a enregistré 1.527.891 entrées touristiques, en évolution de 46,2%, du 1er janvier au 20 mai 2017, par rapport à la même période de 2016. Les prémices d'une reprise du tourisme européen et notamment français et allemand vers la destination Tunisie se dessinent à travers les dernières statistiques publiées par l'Office national du tourisme tunisien (Ontt).

