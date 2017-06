Tunisie: Un trophée pour la Paix !

A travers la façon avec laquelle elle interpelle d'une action à l'autre, l'Association Carthage, présidée par Ezzeddine Ben Yacoub, se revendique dans une alternative faite de maturité et d'épanouissement.

A chaque fois, on a l'impression que tout devient possible, que les défis méritent d'être relevés et que les obstacles n'ont point de signification. Ce qu'elle a accompli jusque-là peut être considéré comme une référence. Mais il ne manque pas de montrer le chemin qui reste à faire.

Personne ne peut aujourd'hui l'ignorer: l'Association Carthage a gagné du temps et son président, Ezzeddine Ben Yacoub, promoteur d'événements sportifs et culturels en Tunisie, est en train de vivre quelque chose de magnifique. D'exceptionnel.

Depuis qu'il avait commencé à ambitionner les performances, lui et toute l'équipe qui l'entoure s'étaient reconvertis dans une mécanique de précision, où tous les rouages fonctionnent en même temps. C'est peut-être cela le secret qui a amené la réussite tant convoitée.

L'esprit de groupe, la solidarité, ça fait gagner. Ce sont des hommes et des femmes qui se donnent à fond, qui ont connu de belles choses et qui ont toujours envie d'en connaître d'autres.

Avec la nouvelle consécration, le Trophée de la paix, remis à Ezzeddine Ben Yacoub par l'artiste et conteuse tunisienne Elaine Kibaro, et une activiste du monde associatif, Désirée Bellaiche, veuve du boxeur tunisien Simon Bellaiche, un nouveau cycle s'ouvre.

On sent que l'effort compte beaucoup ici et plus qu'ailleurs puisque d'autres noms figuraient sur la liste des lauréats : Slaheddine Blidi, Michel Jonasz (chanteur-acteur), Fabienne Amiach (journaliste TV), Jean-Pierre Mocky (réalisateur), Évelyne Dress (actrice).

Cela s'inscrit dans le droit fil de la culture de la performance, se devant notamment de garantir les moyens et les arguments nécessaires pour réussir.

Pour détenir cette volonté, il faut en avoir envie et savoir aller au-delà de soi-même. Le lauréat du Trophée de la paix, Ezzeddine Ben Yacoub, se félicite que «la Tunisie est encore une fois à l'honneur. Le tourisme sportif et le tourisme saharien sont en pleine expansion (...)».

L'occasion d'annoncer l'organisation de la treizième édition du Marathon des Oasis qui aura lieu du 19 au 26 novembre 2017, toujours sous le slogan «Courir pour la Tunisie qu'on aime».

Pour le président de l'association Carthage, le sport et la culture participent à la relance de la destination Tunisie. «Depuis plusieurs années, nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. Nos efforts et nos convictions sont une pierre de plus apportée au pont jeté entre les deux rives de la Méditerranée.

Au-delà de la dynamique touristique et sportive, il s'agit de contribuer à une dimension supplémentaire respectueuse de l'écologie et de l'environnement. Nous sommes en train de gagner notre pari».

Du côté de l'Association de Carthage, cette réussite on la ressent avant tout comme une fierté. Respirer et vivre pleinement la passion des choses bien faites. On se fait l'idée que chaque événement est à lui seul un parcours, une vie.

Après avoir mis en lumière les étapes qui conduisent aux consécrations, on s'attache aujourd'hui à valoriser les progrès accomplis à plusieurs niveaux. Chaque événement culturel et sportif constitue une vitrine exceptionnelle pour l'image de la Tunisie.

«La victoire en championnat du monde du boxeur Moez Fhima contre le Russe Aliklych Kanbolatov le 8 avril 2017 à M'Saken en est une preuve supplémentaire».