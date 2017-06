Tunisie: Un taux de conformité variable

Au total, vingt (20) unités de production d'eaux conditionnées, réparties sur 12 régions et en activité au cours de l'enquête, ont été couvertes. Ces unités se répartissent, selon la nature des eaux produites, en trois catégories : eaux minérales naturelles (15 unités), eaux de source naturelle (3 unités) et eaux de table (2 unités).

Hygiène des unités de production

L'évaluation de l'état d'hygiène au niveau des unités de production des eaux embouteillées s'est basée sur une grille comportant 216 critères, répartis sur 11 rubriques, et élaborée sur la base des principaux textes réglementaires relatifs à l'hygiène des unités de production des eaux embouteillées.

Les résultats obtenus ont montré que le taux global moyen de conformité aux exigences d'hygiène est de 89%. Ce taux est variable selon la région, l'activité et l'unité de production. Il varie de 78% pour la région de Béja à 98% dans le cas du gouvernorat de Bizerte.

Selon l'activité, ce taux est de 96%, 92% et 83% pour les unités de production des eaux de table, eaux minérales naturelles et eaux de source naturelle, respectivement.

A l'échelle des unités, le taux de conformité varie de 78% dans le cas de l'unité implantée dans la région de Béja à 98% pour trois unités, situées dans les régions de Kairouan, Bizerte et Zaghouan.

Les taux partiels de conformité aux exigences d'hygiène au niveau des unités de production des eaux embouteillées sont variables selon les rubriques.

Ils varient de 85% à 100% pour le captage, 75% à 98% pour la conception des locaux et installations, 76% à 100% pour le conditionnement, de 84% à 93% pour l'étiquetage, de 63% à 100% pour les lieux de stockage, 42% à 100% pour l'hygiène du personnel, 58% à 100% pour le transport, 53% à 100% pour la gestion des déchets et de 87% à 100% pour le système qualité.

Pour le reste des rubriques, la conformité est totale dans le cas de toutes les unités (canalisations amenant à l'usine) ou pour la majorité d'entre elles (emballage, nettoyage et désinfection).

Parmi les rubriques concernées par les taux de conformité aux exigences d'hygiène relativement faibles, figurent la conception des locaux et les installations (85%), les lieux de stockage (83%) et la gestion des déchets (82%).

Pour la conception des locaux et des installations, les principales anomalies rencontrées sont dues au sol crevassé (26%) et mal drainé (21%), et à l'absence de pédiluves à l'entrée des zones à risque (11%).

Concernant les lieux de stockage, les défaillances constatées sont relatives, en particulier, à l'absence d'une liaison automatique entre les silos de stockage des bouteilles en plastique et la salle de production (16%), l'absence d'indications de sécurité dans les locaux de stockage (41%) et le stockage non spécifique des produits finis, matières premières et produits chimiques (20%).

Quant à la gestion des déchets, l'enquête a montré des taux de conformité inférieurs à 70% pour 5 parmi 19 unités. Les principales défaillances rencontrées résident en l'absence d'un plan de gestion des déchets (24%), le mauvais état des réduits à poubelles (44%), l'absence d'un lieu spécifique pour la collecte des déchets ménagers (27%) et d'une collecte sélective des emballages (21%).

Qualité des eaux embouteillées

L'évaluation de la qualité des eaux conditionnées s'est basée sur des analyses de laboratoire, effectuées sur 133 échantillons d'eaux embouteillées, prélevés lors des deux passages de l'enquête.

Ces analyses ont porté sur les éléments fondamentaux (nitrates et fluorures, prévus par les normes en vigueur, sulfates, sels totaux, bicarbonates, chlorures, calcium, magnésium et potassium), métaux lourds (arsenic, baryum, borate, cadmium, chrome, cuivre, cyanure, plomb, mercure, nickel, sélénium), éléments radioactifs (césium 137, césium 134, iode 131, cobalt 60), le pH, et ce, en plus de la qualité bactériologique (Escherichia Coli ou coliformes thermo-tolérants, coliformes totaux, streptocoques fécaux, Pseudomonas aeruginosa et bactéries anaérobies sulfito-réducteurs).

L'étude analytique a révélé que tous les échantillons sont conformes à la réglementation en vigueur quant à leur qualité bactériologique, leur pH et leurs teneurs moyennes en éléments fondamentaux, métaux lourds et éléments radioactifs.

En effet, aucun des échantillons analysés ne présente une contamination par les bactéries sus-indiquées.

Pour les teneurs moyennes en fluorures et en nitrates, elles sont faibles, de l'ordre de 0.37 mg/l et de 10.14 mg/l, respectivement. Sachant que les normes en vigueur prévoient une concentration maximale de 5 mg/l pour les fluorures et 50 mg/l pour les nitrates.

Quant aux métaux lourds et aux éléments radioactifs, leurs concentrations moyennes sont très faibles, largement inférieures aux valeurs limites fixées par la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, les analyses physico-chimiques ont montré que les taux de conformité des teneurs moyennes en éléments fondamentaux, obtenus à travers l'enquête, par rapport à celles inscrites sur les étiquettes varient de 25% pour le calcium à 80% pour les bicarbonates avec des taux de conformité faibles ne dépassant pas 35% pour les nitrates (35%), le sodium (32%), les sulfates (31%), les sels totaux (28%) et le potassium (26%), en plus du calcium (25%).

Taux de dépassement et non-conformité à l'étiquetage

Les taux de conformité à l'étiquetage sont variables selon la nature des eaux embouteillées. Pour les eaux minérales naturelles, ce taux est faible pour les nitrates et les sulfates (36%), le sodium (31%), les sels totaux (26%), le calcium (22%) et le potassium (18%).

Dans le cas des eaux de source naturelle, le taux de conformité est de 25% pour les nitrates, sulfates, potassium et le pH, et de 50% pour les sels totaux, calcium, sodium, chlorures et fluorures.

Concernant les eaux de table, les analyses ont révélé une non-conformité totale (0%) par rapport à l'étiquetage pour les sels totaux, sulfates, calcium et le sodium, et de taux de conformité de 50% pour les nitrates et les chlorures.

La non-conformité à l'étiquetage revient à des dépassements dans les teneurs en éléments fondamentaux des échantillons d'eaux embouteillées analysés.

Elle est exprimée par des taux de dépassement, calculés sur la base des teneurs moyennes en éléments fondamentaux des échantillons d'eaux embouteillées, analysés à l'occasion de l'enquête, et les concentrations moyennes annuelles des mêmes éléments, inscrites sur les étiquettes des eaux embouteillées commercialisées.

Les résultats obtenus ont révélé des dépassements pour 7 parmi 10 éléments fondamentaux étudiés avec des taux de dépassement moyens allant de 1% pour les chlorures à 144% pour les nitrates. Ces taux sont élevés dans le cas des sulfates (25%) et du potassium (43%), en plus des nitrates (144%).

Les taux moyens de dépassement des teneurs en éléments fondamentaux sont variables selon la catégorie d'eaux embouteillées. Pour les eaux minérales naturelles, ces taux sont supérieurs à 10 % pour les sels totaux (11%), sulfates (22%), potassium (42%) et nitrates (187%).

Dans le cas des eaux de source naturelle, les taux de dépassements sont élevés, excédant largement 10% pour les sulfates (44%) et le potassium (83%). Quant aux eaux de table, les dépassements remarquables concernent le calcium et les nitrates (29%), le sodium (25%) et les sulfates (22%).

Les taux moyens de dépassement des concentrations des éléments fondamentaux par rapport à celles mentionnées sur les étiquettes sont également variables selon les unités de production des eaux embouteillées. Pour les fluorures, des taux non conformes à la moyenne ont été relevés pour 2 des 20 unités enquêtées.

Cependant, d'autres situations de non-conformité aux exigences des normes en vigueur relatives à l'étiquetage sont rencontrées. Il s'agit de la non-indication sur les étiquettes de la teneur en fluorures, alors que les analyses ont montré la présence de cet élément dans les échantillons analysés (2 unités).

Concernant les nitrates, les taux de dépassement enregistrés varient, selon l'unité des eaux embouteillées, avec des taux qui sont supérieurs à 10%, 30% et 100% pour 16 unités.

S'agissant des autres éléments fondamentaux, les taux moyens de dépassement sont variables, selon qu'il s'agit des sels totaux (3% à 56%), sulfates (4% à 88%), bicarbonates (1% à 11%), chlorures (6% à 56%), calcium (1% à 42%), magnésium (14% à 78%), potassium (3% à 247%) ou sodium (3% à 34%).

Recommandations

A la lumière des résultats obtenus à travers l'enquête nationale d'évaluation de la qualité des eaux embouteillées et pour une meilleure gestion des risques sanitaires liés à la consommation de ces eaux, il est vivement recommandé de procéder à la mise en application des mesures correctives pour remédier aux anomalies relatives à l'état d'hygiène dans les unités de production des eaux embouteillées, révélées par la présente enquête.

Il s'agit également d'actualiser les teneurs moyennes en éléments fondamentaux inscrites sur les étiquettes d'eaux embouteillées commercialisées et se conformer aux exigences des normes en vigueur relatives à l'étiquetage.

Enfin, l'amélioration de la qualité des eaux en bouteille passe également par le renforcement des capacités analytiques relatives au contrôle sanitaire des eaux embouteillées, et l'amélioration du cadre réglementaire et institutionnel en relation avec la gestion des risques liés aux eaux embouteillées en Tunisie.