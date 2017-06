Tunisie: Chaud devant !

Il doit forcément retenir la leçon au Maroc. L'instinct de préservation de ses bases doit être ancré profondément dans le mental des joueurs et se muer en véritable force supplémentaire. Cela est d'autant plus vrai dans les derbys marqués par une rivalité forte où l'attachement à un club prend de l'ampleur.

Pour le onze clubiste, le simple fait de jouer loin de ses bases en compétition continentale a induit des bouleversements internes et même physiologiques. Le souvenir de Kampala est encore vivace avec un CA qui a péché par manque d'endurance et de vélocité.

90 minutes durant, les partenaires de Farouk Ben Mustapha doivent mettre à mal les Marocains et les asphyxier par un pressing et une agressivité de bon aloi. En clair, le CA doit conforter ses soutiens.

Son goût prononcé pour l'effort et la combativité doivent (du moins on l'espère) rejaillir sur ses hommes ce soir.

Un entrejeu à quatre où le CA n'évoluerait pas en losange, mais à plat comme on dit. Volet onze type, si Rusike et Khalil devraient manquer le rendez-vous, l'ossature est toujours en place avec Belkhiter, Ifa, Jaziri, Ayadi, Ghandri, Chenihi et Khelifa.

Sur le plan tactique maintenant, le CA pourrait basculer vers un 4-4-2 classique. Quand on joue le FUS de Rabat dans son fief, on doit forcément blinder le milieu avec des sentinelles avisées.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.