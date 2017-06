Tunisie: Un nouveau fleuron au Centre national de communication culturelle

Des hommes de culture, de la scène artistique mais aussi des sphères médiatique, politique et diplomatique se sont réunis lors d'une veillée ramadanesque organisée mercredi soir à la Médina de Tunis pour l'inauguration de la Bibliothèque «Ali Douagi», et ce, au siège du Centre national de communication culturelle, sis rue Sidi Ben Arous.

Ce nouveau fleuron portant le nom d'un pionnier de la littérature tunisienne contemporaine et dont l'inauguration coïncide avec la réouverture du Centre qui a fait peau neuve après près d'une année de travaux de réamanégement et de restauration, compte plus de 4.500 ouvrages en arabe et en d'autres langues dont certains sont rares et inédits.

L'inauguration de la Bibilothèque Ali Douagi revêt plus d'une dimension et s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation des icônes qui ont laissé leurs traces indélébiles dans les annales de la littérature, de la poésie et de la pensée en Tunisie, a mentionné le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine dans une déclaration à l'agence TAP.

«Il est important de consacrer des espaces qui portent les noms des figures de proue pour rappeler leurs diverses œuvres, ce qui constitue une orientation que le ministère s'emploie désormais à généraliser non seulement dans la capitale mais aussi dans les différentes régions».

D'ailleurs, a-t-il rappelé, le ministère a commencé cette démarche notamment par le lancement au mois d'avril dernier du prix international de musicologie au nom de Mahmoud Kattat et en dotant récemment le Conservatoire national de musique de Tunis du nom de Salah El Mahdi.

Le ministre a tenu à mettre en exergue le travail accompli par le directeur du Centre, Néji Khachnaoui, qui a déployé d'énormes efforts avec toute son équipe dans le projet de réaménagement et de restauration du Centre et la création de cette bibliothèque qui sera ouverte à tous les chercheurs, lecteurs, étudiants et aux amis du livre.

Et d'ajouter : «En dépit de la faible contribution du ministère dans ce projet, la volonté et la détermination de bien transformer le Centre sont salutaires».

A cet égard, il a précisé que le ministère poursuivra l'examen de la restructuration du Centre national de la communication culturelle pour élargir ses prérogatives afin qu'il puisse accomplir sa mission comme il se doit.

De son côté, le directeur du Centre, Néji Khachnaoui, a estimé que l'inauguration de la Bibliothèque Ali Douagi est «une inauguration d'une action culturelle par excellence» expliquant que cette réalisation est l'une des missions du Centre qui consistent notamment en l'élaboration d'études et d'enquêtes, la collecte d'informations et la publication de documents et œuvres se rapportant aux différents secteurs de la vie culturelle.

La cérémonie d'inauguration a été une occasion pour l'assistance de remonter un demi-siècle d'Histoire à travers des souvenirs présentés par l'un des hôtes, en l'occurrence Dr Jalloul Azzouna, président de la Ligue des écrivains indépendants.

En effet, se souvient-il, le Centre, appelé auparavant «Assalihia», et qui a été un refuge pour les étudiants de la Zitouna en provenance des régions, a constitué au début des années 60, son lieu de séjour alors qu'il poursuivait ses études à la Sadikia.

Dans un autre témoignage, Ridha Tlili, premier directeur du Centre (1984), a parlé des conditions de création de cet espace qui portait auparavant le nom du «Centre d'études» soulignant l'importance de faire revivre ce centre dès lors qu'il constitue «un des piliers essentiels pour les études culturelles» selon ses dires.

La cérémonie a été une occasion pour mettre à l'honneur également toute l'équipe qui a contribué à la création de la Bibliothèque Ali Douagi notamment l'association «Fanni raghman anni» dont l'un des membres Mohamed Blel Rouayhi a décoré les cimaises pour donner plus de splendeur et de vie à l'espace et l'envie aux visiteurs d'y revenir.