Tunisie: L'aventure commence

L'année précédente, la Serbie a imposé sa loi pour s'adjuger son premier titre de la «World League». Le Brésil et l'Italie, ex æquo avec dix titres, ont terminé respectivement deuxième et quatrième, la France étant troisième.

La Tunisie, qui s'est contentée du premier tour lors des quatre précédentes participations, part avec des arguments solides à la conquête d'une place au second tour et devra figurer, par conséquent, parmi les formations les plus aguerries et les plus réputées.

L'équipe de Tunisie sera confrontée au Monténégro, le pays organisateur, à l'Estonie et à Taïwan du 2 au 4 juin.

Une entrée en matière qui paraît accessible sur le papier, mais qui sera difficile à réussir sur le terrain. Ce n'est pas que l'adversaire, le Monténégro, soit un foudre de guerre, loin de là, mais il reste souvent intraitable à domicile. Le Monténégro qui en sera à sa cinquième participation est une vieille connaissance. Les deux nations s'étaient rencontrées trois fois en World League. Le Monténégro s'était imposé en 2015 par 3-0 à deux reprises et en 2016 par 3-2.

En 2009, à l'occasion d'une rencontre amicale, le mot de la fin est revenu à l'équipe de Tunisie sur un score de 3-0. Le plus difficile dans cette compétition est de réussir les débuts. Une victoire tunisienne mettra les joueurs en confiance et leur permettra d'aborder le reste du tournoi dans les meilleures conditions.

Le capitaine Mehdi Ben Cheikh dira à ce propos : «La préparation intensive nous a permis d'améliorer la combativité et d'axer l'attention sur les aspects techniques et tactiques. Les progrès sont évidents. Les automatismes sont de plus en plus huilés.

Les joueurs ont hâte de retrouver l'ambiance de la compétition. Nos chances demeurent réelles pour terminer en beauté le tournoi. D'autant qu'on a une idée précise sur nos adversaires».

Les rencontres de la Tunisie

Aujourd'hui

19h00 : Tunisie-Monténégro

Samedi 3 juin

16h00 : Tunisie-Estonie

Dimanche 4 juin

16h00 : Tunisie-Taïwan