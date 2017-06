Tunisie: Les députés exhortés à déclarer leur patrimoine

Dans une déclaration hier aux médias, à l'issue de la réunion du bureau du parlement, Mohamed Ennaceur a assuré que la priorité est accordée aux lois relatives à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite.

Il a dans ce sens mis l'accent sur l'urgence d'examiner le projet de loi organique 38-2012 sur l'instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et celui relatif à la transparence et à la lutte contre l'enrichissement illicite (83-2015).

Le président du parlement a également insisté sur la nécessité de hâter l'examen du projet de loi n°30-2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes avant la fin de la présente session parlementaire.

Par ailleurs, le bureau du parlement a approuvé le calendrier du travail législatif du mois de juin et décidé la tenue d'une plénière mardi prochain (6 juin) pour l'examen d'une série de projets de loi et l'audition du ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale.

Le bureau de l'ARP a, en outre, transféré six projets de loi, transmis par le gouvernement aux commissions parlementaires spécialisées.

Au cours de la réunion d'hier, les demandes de démission et de révocation présentées par le président du groupe de Nida Tounès au parlement ont été examinées.