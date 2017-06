Tunisie: Youssef Chahed est-il suffisamment soutenu ?

Au même moment, d'autres partis, moins importants et moins influents que Nida, dont le nouveau bloc baptisé « Bloc patriotique », se donnent pour mission de soutenir le gouvernement d'union nationale dans cette guerre et l'encouragent sans hésitation.

Ces déclarations lui valent aujourd'hui le gel de son adhésion au parti et son exclusion du bloc parlementaire. Enième division dans les rangs de Nida Tounès et cette fois, elle semble se dessiner entre les « pro » et les «anti» Chahed. Autrement dit, entre ceux qui veulent qu'il continue la guerre contre la corruption et ceux qui y sont opposés.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.