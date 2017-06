Tunisie: Le projet de loi adopté en commission

Le projet de loi n°46/2017 offre aux agents et travailleurs de la fonction publique qui auront atteint l'âge légal de la retraite durant la période allant du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021 et qui ont travaillé le nombre minimal d'années requises, la possibilité de partir à la retraite anticipée.

«La loi est claire et explique clairement quels employés peuvent bénéficier de ce droit et comment les cotisations sociales seront à la charge de l'employeur», a-t-il dit.

La commission parlementaire de l'administration et des forces armées a adopté, hier, le projet de loi fixant les dispositions exceptionnelles de départ à la retraite anticipée. Ce projet de loi entre dans le cadre des mesures engagées par le gouvernement pour réformer l'administration et la fonction publique et opter pour une gestion moderne et optimale des ressources humaines.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.