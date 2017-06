Tunisie: Ce ne sera pas une mince affaire

L'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Béja et de l'Etoile Sportive du Sahel trouve que la clé de ce barrage consiste en la recherche de l'équilibre entre l'attaque et la défense. «Il faut y croire jusqu'à l'ultime seconde, martèle-t-il.

«Tout est dans le mental, la motivation et l'envie, insiste l'entraîneur Afouène Gharbi. Il faut se rendre compte que les joueurs sont là à s'entraîner depuis le mois d'août dernier. Ils vont bientôt boucler un an complet d'activités.

Depuis le début de la semaine, le travail est effectué à domicile, au stade Slaheddine-Ben Hamida. Hier et aujourd'hui, les deux séances sont programmées à Kairouan, la cité dont les Médeninois pourraient se souvenir beaucoup plus tard comme étant celle du bonheur de l'accession.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.