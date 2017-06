Tunisie: Des découvertes en vue

Citons également les mawels de la seconde partie, plus un bijou de wadie : «Hawa el oudiane», et un qassid de l'imam Chaffeii, composition de Abdallah Merriche, lui-même. Et l'on oublie les pépites du grand «Chem», ce royaume si prodigue en contemplation et en tarab. Le meilleur néanmoins.

Méprise possible. Mais au concret, aux choix proposés, à l'écoute prêtée, de belles découvertes attendent sans doute les spectateurs de Dar Hussein ce samedi. A commencer par le contenu. Deux grandes parties, pur classique. Et un final émouvant.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.