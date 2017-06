Tunisie: Un désir nommé Perez

Aujourd'hui, le dossier d'Antonio Perez est sur la table de la ministre de la Jeunesse et des Sports qui doit parapher et donner son accord pour son recrutement. L'attente se fait longue et il y a urgence. La sélection nationale a des engagements.

Même si la prochaine échéance est la CAN du Burkina Faso en 2018, l'équipe de Tunisie a d'autres priorités.

Elle doit participer à des tournois internationaux durant l'été, en Corée du Sud et en France. Antonio Perez veut venir entraîner en Tunisie et a même fait une concession en acceptant de diminuer ses émoluments. Il a un projet et connaît le handball tunisien sur le bout des doigts.

Le problème dans tout cela est que certaines parties assaient de mettre les bâtons dans les roues et d'influencer la ministre pour désigner un sélectionneur national tunisien.

Avec tous nos respects, et à part Sayed Ayari qui a redoré le blason du handball national à plusieurs reprises, aucun entraîneur tunisien n'a la capacité de coacher le sept national.

Trêve de plaisanterie. Antonio Perez a le profil indiqué pour être le nouveau sélectionneur national. Une nouvelle ère doit commencer pour le handball national qui, depuis 2005, a perdu ses lettres de noblesse. Voyons grand et soyons ambitieux!

A quoi joue Asma El Ghaoui ?

L'ex-internationale Asma El Ghaoui a décidé d'opter pour la nationalité hongroise, sur demande des dirigeants de son club. Depuis, elle a boudé la sélection de Tunisie et n'a pas participé à la dernière CAN. La fédération tunisienne a porté plainte à l'IHF.

De son côté, Asma El Ghaoui est apparue sur la page officielle facebook du ministère de la Jeunesse et des Sports en compagnie du secrétaire d'Etat au Sport. A quoi joue-t-elle au juste ?