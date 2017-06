Tunisie: Une révolution en perspective

Le ministère de la Santé étant l'auteur de l'initiative législative, déposée en novembre 2016, comprenant 89 articles, la ministre et des membres de son cabinet sont venus la défendre face aux députés.

A la faveur de ce projet de loi encore à l'examen, une révolution s'opèrerait dans le secteur de l'alimentation. Et pour cause, la loi en vigueur, obsolète depuis longtemps, semble défendre davantage les intérêts des commerçants et professionnels contrevenants plutôt que ceux du consommateur.

Selon l'exposé présenté par Mme Marai, près de 200 maladies sont liées aux origines alimentaires dont certaines sont mortelles. La mauvaise alimentation, sa conservation non hygiénique, peut entraîner sur le long terme de graves maladies comme le cancer. Les effets non pas immédiats mais cumulatifs sont autrement plus dangereux, martèle la ministre.

Techniciens habilités

La carte des intoxications alimentaires est répartie comme suit en Tunisie : 67% provoquées à l'intérieur de l'environnement familial, 20% dans l'espace public et 8% en milieu scolaire. Alors qu'il s'agit de santé publique, l'attirail législatif est non seulement inadapté, mais considérablement fractionné.

De telle sorte que ses effets sont réduits et demeurent non conformes aux standards internationaux. De plus, le non-respect des normes et des procédures pénalise lourdement la capacité concurrentielle nationale en matière d'export de produits alimentaires.

Mais encore, et parallèlement à cette segmentation des modalités, la multiplicité des dispositifs de surveillance relevant des ministères de l'Intérieur, du Commerce, de l'Agriculture et de la Santé complique la donne et entrave la portée des actions engagées.

Or c'est le ministère de la Santé qui dispose de techniciens habilités à opérer des contrôles toxicologiques et chimiques des aliments, fait valoir la ministre.

Un tour de vis aux sanctions

Le projet de loi ambitionne de consolider la confiance du consommateur dans ce qu'il consomme, de réguler le secteur de l'alimentaire, d'optimiser la protection et du consommateur et de l'animal. Une de ses modalités phares prévoit de diffuser le nom du produit retiré du marché, en le citant nommément. La loi actuelle interdit de mentionner le nom de la marque en faute.

Autres réformes de taille : le tour de vis opéré aux sanctions prévues, qu'elles soient financières ou carcérales. Dérisoires et inadaptées aux délits commis, les condamnations seraient à la faveur du nouveau texte aggravées.

Jusqu'à ce jour, la fermeture des établissements ne dépasse pas les quinze jours et l'amende 10 mille dinars. Les nouvelles dispositions prévoient dans certains cas jusqu'à vingt ans de prison.

Parmi les aliments qui présentent le plus de risques sanitaires, l'huile de friture, la volaille et les fromages. Et la ministre de citer une pratique en vogue chez nous, digne d'un scénario de film d'horreur : les fromages périmés sont remixés avec de l'ammonitrate et coulés ensuite dans des portions de fromages triangles ou cubes.

Ce genre de procédés qui mettent en péril la santé des Tunisiens, petits et grands, ne provoque pas la gastro-entérite, maladie spectaculaire qui entraîne la fermeture immédiate de l'établissement, mais sur le long terme provoque des cancers, notamment digestifs.

A l'opposé, parmi les produits qui semblent plus ou moins conformes, l'eau en bouteille, sauf que les étiquetages affichés sur les flacons sont souvent inexacts.

En attendant la promulgation de cette loi, espérons, avec célérité, on est en droit de rappeler que, premièrement, la gestion du risque alimentaire est une mission de service public qui relève exclusivement de l'exécutif ; et, deuxièmement, le droit à l'alimentation saine est un droit vital.