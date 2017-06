Tunisie: Machani-Talbi - Une place pour deux

Sur place, l'équipe a effectué deux séances à l'heure du match. Les échos émanant de Pretoria annoncent de bonnes conditions de séjour.

Quant à l'adversaire du jour de l'EST, Mamelodi Sundowns, il force, certes, le respect mais a été tenu en échec par l'AS Vita Club. C'est dire que ramener un résultat positif est dans les cordes des poulains de Faouzi Benzarti.

Jusque-là, les «Sang et Or» se sont plutôt bien comportés en C1 africaine. Ils ont largement battu l'AS Vita Club sur le score de (3-1) avant d'aller tenir en échec Saint-George.

Rappelons que Ghailane Chaâlali, suspendu, n'a pas été du voyage de l'Afrique du Sud. Par contre, le staff technique récupérera Chamseddine Dhaouadi, suspendu en match de coupe de Tunisie à Ben Guerdane.

Rejaibi, une carte à jouer

Ce soir, le technicien «sang et or» alignera les mêmes ou presque. Fidèle au poste, Ben Chérifia gardera les bois. La charnière centrale sera formée de Dhaouadi qui sera épaulé par Machani ou Talbi. Coulibaly et Sassi occuperont les postes de milieux défensifs.

Badri et Ben Youssef animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque. Il n'est pas exclu de voir Rejaïbi prendre la place de Badri ou de Ben Youssef. Bguir évoluera comme régisseur derrière Khénissi, aligné en pointe.

Cela dit, une réaction s'impose ce soir à Pretoria pour faire oublier au public «sang et or» la désillusion de l'élimination en Coupe de Tunisie. Ils ont en tout cas intérêt de rester sur leur bonne courbe en C1 africaine.

Les règles du jeu ont changé

Quand on sait que la Ligue des champions est le vœu le plus cher à Hamdi Meddeb, Yassine Khénissi et ses camarades ont intérêt à redoubler d'effort afin de terminer parmi les deux premiers à l'issue de cette phase des poules, et ce, pour pouvoir se qualifier aux quarts de finale.

C'est que la formule de la compétition a changé depuis le temps que les «Sang et Or» n'ont pu se qualifier à la C1 africaine, se contentant de disputer la Coupe de la Confédération.

Deux ans, ce n'était pas long, mais c'était suffisant pour que les règles du jeu changent et pas seulement. De nouvelles équipes sont montées en grade et, à l'image des sélections nationales, il n'y a plus de grands et de petits clubs dans les compétitions africaines.

Toutefois, ce qu'a démontré l'Espérance de Tunis jusque-là est de bon augure. Seul bémol : la fatigue qui est en train de gagner les joueurs-cadres. Parallèlement, les remplaçants manquent terriblement de temps de jeu, à l'instar du jeune Montassar Talbi qui, logiquement, fera banquette cet après-midi et ferait probablement son entrée vers la fin. Tout dépendra des péripéties de la rencontre.

Bref, Hamdi Meddeb a remené Faouzi Benzarti avec pour objectif de remporter la Ligue des champions africaine derrière laquelle l'Espérance de Tunis court depuis 2010. Mais l'entraîneur à lui seul ne peut pas faire grand-chose si les joueurs ne s'appliquent pas sur le terrain et s'ils ne font pas preuve d'une condition athlétique imparable.

Or, c'est la condition physique qui inquiète un peu. C'est normal en cette période de fin de saison et avec le marathon des matches de ces deux derniers mois.

N'empêche, il est interdit de fléchir. Il faudra cravacher dur pour arriver à bon port. C'est un été très chaud qui attend les joueurs-cadres, comme les remplaçants du reste.