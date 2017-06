Tunisie: Actions de bienfaisance

En outre, et comme nous l'a indiqué Amine Hammouda, trésorier et membre du nouveau Bureau exécutif, une visite sera organisée par la JCI de Sousse, la nuit du 27 Ramadan, au centre des personnes âgées où l'on a prévu la distribution de cadeaux et de vêtements. La soirée sera agrémentée par un spectacle de musicale liturgique, animé par une troupe de la soulamia.

De même, l'association «We love Sousse», dans un élan de solidarité et dans le cadre de ses actions humanitaires, a distribué des couffins de Ramadan au profit des familles nécessiteuses de la région et a organisé de grandes tables collectives de rupture du jeûne groupant plusieurs dizaines de personnes démunies dans divers espaces de la ville, notamment Place des villes jumelées , près du mausolée Boujâafar, et à la Médina .