Sénégal: Eléctions législatives Françaises - M'jid el guerrab «drague» les élécteurs et liste ses priorités

La Cour de Justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a rendu son verdict ce mardi… Plus »

En effet, il compte mettre une plateforme pour pouvoir s'entretenir tête à tête, chaque semaine, avec les français qui souhaiteraient l'interpeller sur certaines questions et leurs souhaits qu'il portera et défendra à l'assemblée nationale.

Sur le volet éducatif, il soutient la réforme scolaire en France, dans le programme ainsi que dans les conditions des élèves. S'agissant de la santé, il revendique l'amélioration et l'accès à la santé pour toutes classes. Mieux, il cherche à améliorer la sécurité. L'accompagnement des français dans entreprises et l'établissement d'un partenariat entre la France et l'Afrique sont aussi parmi ses objectifs. Mais le principal défi pour lui, reste sa contribution au changement du système, en travaillant dans une totale transparence.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.