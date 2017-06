Afrique du Nord: CAF Ligue des Champions - L'Etoile du Sahel prudent face à Al Hilal

Après leur démonstration à Sousse contre les Mozambicains de Ferroviario (5-0), et leur grand coup à Khartoum devant El Merrikh (2-1), les «Etoilés», forts de leur attaque, la meilleure du tournoi (7 buts), chercheront, samedi 3 juin 2017, à prendre une option à domicile pour les quarts de finale de la CAF Ligue des Champions, avant leurs deux déplacements consécutifs au Soudan (21 juin) et au Mozambique (1er juillet). Rappelons que les quatre premiers et les quatre deuxièmes de chaque groupe participent aux quarts de finale, qui débutent en septembre.

Neanmoins, le coach de l'Etoile Hubert Velud reste méfiant. Durant la conférence de presse d'avant match, le technicien français a appelé ses joueurs « à rester prudents ». Il a expliqué : « Al Hilal est une équipe fort respectable. Il est entrainé par Nabil Kouki qui connait très bien l'ESS. Nous jouerons pour gagner et obtenir la qualification. L'effectif ? Tous les joueurs sont prêts, sauf le gardien Balbouli, toujous convalescent ».

En tête du groupe A avec 4 points d'avance sur son poursuivant immédiat et adversaire du jour Al Hilal, qui n'a jamais gagné à Sousse, l'Etoile Sportive du Sahel (ESS) garde le cap et l'objectif reste le même : aligner une troisième victoire de suite pour se mettre à l'abri.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.