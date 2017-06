Afrique du Nord: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger déterminé réaliser un bon résultat face au Zamalek

La seconde phase de la Ligue des champions de la CAF entame déjà sa troisième journée dès ce vendredi. Le groupe B promet un choc de qualité entre le Zamalek et l'USM Alger. En les Rouge et Noir d'Alger défient ce vendredi le géant du Caire au stade Borg Al Arab d'Alexandrie, pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine. Un rendez-vous capital pour les Algérois dans la course à la qualification au prochain tour !

Les Egyptiens avec quatre points sont en tête mais seulement une longueur devant les Algériens. Les deux équipes vont aborder la rencontre avec un esprit de « remontadores ». Le club du Caire a échoué dans sa tentative de reprendre le titre de champion national à Al Ahly qui vient d'être couronné pour la 39e fois.

Pour le défenseur de l'USM Alger Ayoub Abdellaoui, a défaite leur est interdite face au Zamalek afin de mettre toutes les chances de leurs côtés pour tenter une qualification dans ce groupe assez difficile. « Nous sommes déterminés à revernir avec un résultat probant. On se méfie bien de cette équipe du Zamalek et on prend donc le match très au sérieux afin de réaliser un bon résultat », a expliqué le joueur usmiste qui reste conscient de l'importance de cette escale égyptienne pour la suite du parcours.

Seul inquiétude pour les gars de Soustara, leur baisse de régime notamment le « manque de réalisme » dans le secteur offensif, devenu persistant ces derniers temps. Ainsi face au Zamalek, l'USMA devra retrouver son efficacité devant et sa solidité derrière pour réaliser son objectif de revenir avec un bon résultat lui permettant de croire à une qualification au prochain tour de la CAF Ligue des Champions.

À noter que l'USMA s'est déplacée à Alexandrie sans son milieu de terrain, Benkhemassa, toujours blessé, ni son défenseur Benyahia, suspendu jusqu'à nouvel ordre par la direction du club suite à l'accrochage qu'il a eu avec son président la veille du derby face au NAHD. Par ailleurs, le staff technique a enregistré le retour de Ziri et Khoualad après une longue période de convalescence.