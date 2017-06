Insistant sur les raisons de leur courroux, Maimouna Guissé explique que leur réclamation d'être présent au niveau des instances de décision, notamment à l'Assemblée nationale reste «tout à fait légitime». Pour elle, leur mentor a fait montre de loyauté au chef de l'Etat, depuis le début de la deuxième alternance. Mieux, elle renseigne qu'Aj Authentique a toujours travaillé aux cotés de Benno Bokk Yakaar, et de surcroit, le parti a toujours vulgarisé les réalisations de l'actuel régime. Donc, pour elle, «la relève actuelle d'Aj Authentique réclame sa place à l'Assemblée». Elle qui trouve que le parti regorge de potentialités, et de cadres à même d'occuper des postes de responsabilité dans le gouvernement, estime en outre que le parti a droit à des députés comme les autres partis membres de la coalition. En somme, «les jeunes et tous les militants de And Jëf ne sont pas du tout contents de la coalition Benno et exigent à être représentés», fulmine-t-elle.

En effet, la protégée de Landing Savané trouve anormal que leur parti ne soit pas servi depuis 2012, alors qu'il a travaillé aux côtés de l'actuel Président Macky Sall, du premier jusqu'au second tour de l'élection présidentielle passée. Elle déplore, ainsi, qu'Aj Authentique n'ait pas de ministres, ni de députés, encore moins de directions sous sa tutelle. Cela, alors même que le chef de l'Etat avait promis de «gagner ensemble et de gouverner ensemble», rappelle-t-elle. Donc, pour elle, «cela donne l'impression de vouloir tuer le parti».

