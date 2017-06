Guinée: Labé - La bataille annoncée n'a pas eu lieu, Abdoulaye Dramé plébiscité

La réponse de la commune fut simple ,le seul délégué présent Mamadou Doumbouya vice président de la délégation signifia sa satisfaction et celle de ses pairs pour la démarche emprunte de maturité des citoyens du quartier et promis de passer le message à son équipe qui prendra acte au retour de Elhadj Cellou Diallo.

A la sortie de l'émission les sieurs Sangaré et Traoré devaient rejoindre les citoyens du quartier au collège pour la décision finale mais ils n'y ont pas été pendant que le "rival" lui a honoré le rendez vous depuis 14 h porté par les jeunes des 4 secteurs et les femmes absentes dans la délégation du lundi et c'est sous les vivats et les cris scandant « prési » ou encore « changement forcé » que la procession a pris d'assaut le siège de la commune réclamant l'investiture du candidat de leur choix et séance tenante.

Elhadj Baba Traoré directeur du post primaire et ancien bassiste du Kolima a pour sa part montré son intérêt pour la présidence du conseil tout émettant la réserve que si son ainé Elhadj Lamine Sangaré montre de l'intérêt pour le poste il est prêt à céder au nom de la sagesse et de l'expérience de ce dernier.

