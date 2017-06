Afrique: Le climat, Trump et le monde - Le leadership vert en péril

Un monde à la renverse. Voici qui semble caractériser à certains niveaux, (pas à tous heureusement) la marche du monde d'aujourd'hui en matière de leadership. Depuis quelques années, dans tous les pays, de grands sujets sur la vie des êtres vivants (les humains, les plantes, la faune et tout ce qui touche aux océans) semble à la mode, pour éviter le pire. Mais, pendant que les choses s'harmonisent un peu plus à chacune des grandes conférences sur les menaces de la biodiversité, l'état des ressources sauvages et de faune, ils se trouvent des hommes, qui, après avoir tout contesté sans aucun fondement, se mettent à l'heure de la dénonciation de tous les accords et acquis faits sur la vie pour gagner du temps sur la mort.

Le monde est fou ! Le chanteur congolais, Lokua Kanza ne pensait pas bien dire quand il a titré dans un des derniers albums, une de ses compositions sous cette expression. Oui un monde fou ! On y va tout droit, mais il semble que par pudeur, personne n'ose le dire. Sur le climat, les incertitudes et les quelques doutes d'un Claude Allègre pouvaient être justifiées et au moins défendus dans quelques amphis d'université ; histoire de relativiser la sévérité voire l'exaspération de Groupe de recherche comme le Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Le temps est passé et le cher Claude ne se fait plus beaucoup entendre sur le climat depuis que la fonte des glaces arctiques ne fait plus aucun doute jusqu'à ce qu'on se mette à parler d'une nouvelle voie de navigation partant du pôle nord vers l'Asie et le reste du monde.

Et, le temps passe. Et, voilà le sommet de Paris sur le climat, la 21 ème du nom. Dans ce monde sorti de nombre de conférences sans fin et sans résultat, Paris et le Président François Hollande ont lancé un pari de taille à l'horizon 2020. Il faut sortir la terre de son état de dislocation en direction d'un pire, dont on ne connaît pas les grands contours. Le monde arrive à Paris en décembre 2015, pour aller vers des horizons plus cléments, moins bourrés d'incertitudes ; un peu plus organisé sur ce que doit être son alimentation dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la production industrielle et surtout alimentaire.

Décembre 2015 ; toujours Paris. Le pari de lever des fonds pour permettre aux pays moins pollueurs mais victimes de la pollution des plus grands, de souffler un peu et de profiter des torts au plan environnemental causés par les autres. L'occasion pour ce qu'on appelle les « géants » si on peut dire, et au sein desquels, un pays-continent comme la Chine est devenu un membre de force, de fermer le couvercle de certaines « grosses marmites » à pollution et de permettre à travers un fond vert pour l'environnement, de récolter quelques dividendes dans leurs efforts à « maîtriser » les sources d'énergies fossiles traditionnelles, pour s'inscrire dans des labels plus adaptés. Le plancher de l'aide climatique aux pays en développement a été fixé dans cet accord de Paris, à 100 milliards de dollars (91 milliards d'euros) par année et devrait en principe être revu au plus tard en 2025.

Et l'on parle de solaire, d'éolienne, d'hydroélectricité, de biogaz, d'énergie biossourcée etc. Voici venue l'heure du green business. Le objectifs de cet accord pour celui qui veut en savoir encore, les voilà : l'Accord prévoit de contenir le réchauffement climatique « bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels » et si possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C » (article 2) ; ce qui est plus ambitieux que le projet d'accord initial ; ce dernier objectif ayant été ajouté sous la pression de l'Alliance of small island states (Aosis) (« Alliance des petits états insulaires », en français qui regroupe les 44 pays les plus exposés aux effets du changement climatique et qui émettent le moins de gaz à effet de serre, (0,00001 % des émissions globales).

Les inquiétudes émises par la communauté des chercheurs justifient tout cet engagement. Et le texte même de la décision note cependant « avec préoccupation que les niveaux des émissions globales de gaz à effet de serre en 2025 et 2030 estimés sur la base des contributions prévues déterminées au niveau national ne sont pas compatibles avec des scénarios au moindre coût prévoyant une hausse de la température de 2 °C, mais se traduisent, selon les experts du Giec, par un niveau prévisible d'émissions de 55 gigatonnes en 2030, et que des efforts de réduction des émissions beaucoup plus importants seront nécessaires, ramenant les émissions à 40 gigatonnes.»

Les énergies nouvelles et renouvelables ; les grandes comme des écoles plus petites mais non moins crédibles par les éléments de contenu des enseignements ; qui les défendent partout dans le monde, ne manquent pas. On parle d'Oxford et son université à Londres. Mais, il y a aussi, tous les petits espaces de rencontres et de production de la Silicon Valley au niveau de la Californie et le Mit, en français Institut de technologie du Massachusetts, les écoles polytechniques, mais aussi d'agriculture, mais encore les instituts sur le climat et les sols.

Des présidents « fous » dans un monde qui ne l'est pas moins

Et Trump arriva. Pendant que les universitaires du monde ont fini de plancher sur ce volet de la marche d'un monde secoué par tous les séismes au plan politiques, intellectuel, moral (comme dans la fournaise que l'on veut construire autour et à l'intérieur de la Syrie pour protéger « les chères poules israéliennes » installé de force au cœur d'un monde arabe sans scrupule parce que riche de son pétrole, voilà que surgit de nulle part, un homme bizarre prénommé Donald Trump. Un homme de tous les compromis et de toutes les compromissions, plus prompt à aller jeter des pétards la Syrie et sur Bachar El Assad pour une guerre sans raison, au lieu de s'occuper d'un monde où on lui demande de contribuer la bonne marche des choses. Est-ce d'ailleurs surprenant de voir cet homme dire que les Etats se retirent de l'Accord de Paris ? Le monde marche sur la tête quand un pays respectable se laisse divertir dans le discours d'un homme sorti de nulle part. N'est pas un Saint qui veut.

Le climat ! Trump s'en fout. Président des Etats Unis, les Américains auraient quand même pu trouver mieux pour remplacer Barack Obama. Trump quand même pour prendre le relais d'un homme aussi brillant, l'Amérique avait bien de la réserve. Jeff Bush serait bien mieux, mais sa femme est hispanique. Hilary Clinton aurait fait l'affaire, mais même forte de quelque de 2 millions de voix en plus devant Trump ; ceux qui ont voté pour elle, ne sont que l'autre face de l'Amérique.

Trump, au G7, c'est un homme ordinaire qui n'écoute personne. Adieu, la grande diplomatie internationale. Vive les gens sortis d'on ne sait où et qui, comme Macron en France, en quelques semaines de campagnes, peuvent se positionner et comme de prophètes, se faire élire et promettre de changer le rêve de richesse et de grandeur de certains laissés pour compte. Au péril de l'environnement et du leadership, c'est plus la force de la république, qui semble ne plus signifier.

Voilà le monde dans lequel on est. De superpuissance, certains pays ne le sont plus que de nom. Et parmi, les Etats Unis si Trump poursuit sa bravade contre un monde appauvri par deux grandes guerres mondiales au nom de la folie de quelques hommes. Parmi eux également, la Chine et la Russie qui se cherchent une nouvelle place face à hostilité d'un monde occidental confronté à une masse d'immigrations et aux abois au niveau économique et social. Et enfin l'Afrique dans tout çà. Des pays sans reflet qui se cherchent aussi un avenir à travers des mots creux sans fondement économique.

On prône la vertu et voilà que tout f. le camp autour de vos ministres les plus parleurs. Ici au Sénégal, même son de cloche. L'on est avec l'homme au palais. Quand il parle climat, on en parle. Quand il évoque le solaire, il devient l'homme de la révolution et certains spécialistes avec lui. Demain, il se réveille sur le pétrole, et il n'y a chez les médias et dans l'opinion que çà.

Ainsi va le monde. Un monde dans lequel, malheureusement, Trump, qui n'en sait rien, n'est pas le seul à malmener le leadership environnemental. Pour dire que les fous ne sont pas toujours ceux qu'on croit.