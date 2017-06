Afrique: Une vidéo prônant l'amour contre l'extrémisme islamiste fait le buzz sur YouTube

Une vidéo publiée au début du ramadan, il y a une semaine, compte déjà plus de 4,5 millions de vues sur YouTube. Elle a été partagée des milliers de fois et circule sur, à peu près, tous les téléphones portables du Moyen-Orient. Si la société de télécommunications Zain voulait faire le buzz, c'est réussi. Cette vidéo dénonce l'extrémisme musulman. Elle fait plus de quatre minutes et débute sur l'image d'un kamikaze qui termine la préparation de sa ceinture d'explosifs.

Le kamikaze enfile son gilet bourré d'explosifs et sort prendre un bus. Face à lui, ses futures victimes répondent à ses incantations religieuses. « Vénère ton Dieu par des actes d'amour et pas en donnant la mort », chantent-ils. C'est le message principal de cette vidéo.

Suivent des images d'attentats survenus en périodes de ramadan les années passées : celui du quartier de Karrada à Bagdad, en Irak, qui a fait 300 morts, en juillet 2016 ; l'explosion dans la mosquée de l'imam al-Sadeq de Koweït city, en juin 2015 ; et ceux de Jordanie en 2005, contre des hôtels, et notamment au milieu d'un mariage. Les mots « Dieu est grand » sont chantés et rythment le défilé des images.

La vidéo se termine sur cette foule de victimes qui fait face au kamikaze et le fait douter. Parmi les figurants, on compte des personnes qui ont survécu à des attentats.

4,5 millions de vues en quelques jours

Cette vidéo fait le buzz. 4,5 millions de vues en quelques jours, c'est beaucoup, et même énorme, pour une vidéo du ramadan. D'habitude, les vidéos du ramadan sont très consensuelles : un enfant qui aide un vieillard, des lanternes qui s'allument avant un iftar (le repas qui marque la rupture du jeûne, NDLR) en famille, la lecture du Coran ; bref, de jolies images sans risque.

Cette fois, Zain prend un risque et la compagnie le regrette peut-être un peu. Basée au Koweït, Zain n'a pas donné suite à la demande d'interview de RFI. Le sujet divise. Les commentaires vont des plus enthousiastes aux plus négatifs. La vidéo est jugée naïve.

Certains internautes défendent les jihadistes

Il y a une polémique aussi. Le film montre le petit Omran, cet enfant syrien qui a survécu à un bombardement à Alep. Il n'a pas été la victime d'un kamikaze mais de l'armée syrienne, disent les internautes. Mais le vrai débat, c'est le message principal de la vidéo : tuer aveuglement, ce n'est pas l'islam.

Certains internautes défendent quand même la cause des jihadistes. Ils rappellent notamment les injustices qui les poussent à agir ainsi. La vidéo vient justement dire le contraire : cette violence aveugle ce n'est pas l'islam.