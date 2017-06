Sénégal: Adoption du projet du code de la presse par le conseil des ministres - Mamadou Ibra Kane parle de «victoire»

L'adoption du projet du code de la presse par l'assemblée nationale se dessine. Après son adoption en conseil des ministres le mercredi 31 mai dernier, la Coordination des associations de presse (Cap) a salué la mesure espérant son adoption prochaine par l'Assemblée nationale. Joint au téléphone hier, jeudi 1er juin, le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse (CDEPS) et membre de la CAP, Mamadou Ibra Kane a qualifié cette adoption par le conseil des ministres de «victoire» pour les acteurs des médias, du gouvernement et de la démocratie sénégalaise.

Après l'adoption du projet du code de la presse en conseil des ministres du mercredi 31 mai dernier, la Coordination des associations de presse (Cap) a manifesté toute sa satisfaction. Joint au téléphone hier, jeudi 1er juin, le porte-parole de la Cap, Mamadou Ibra Kane a qualifié cette première étape de l'adoption du projet du code de la presse d'une «victoire non seulement pour les acteurs des médias qui avaient développé un mémorandum dont l'adoption du projet du code de la presse mais également pour le gouvernement qui a respecté ses engagements et pour la démocratie sénégalaise qui sera renforcée».

Toutefois, M. Kane a fait savoir que la Cap et les acteurs des médias ignorent encore le contenu du projet du code de la presse. Et pour cause, confie le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse (Cdeps), «nous avions fait des amendements avec des acteurs des médias et nous ne savons pas ce qui a été intégré ou pas dans le projet du code de la presse qui a été adopté en conseil des ministres».

Il faut noter qu'après cette étape de l'adoption du projet de code de la presse par le conseil des ministres, la Cap est devenue «optimiste», quant à son adoption par la 12ème législature. Rappelons que c'est en quelque sorte une troisième fois qu'un projet du code de la presse est soumis à l'Assemblée nationale. Sous le Président Wade, il n'a pas pu être voté, malgré son adoption en conseil des ministres. Des députés de la 11ème législateur l'avaient rejeté. C'est au tour du Président Sall de promettre son adoption dans sa mouture initiale d'octobre 2010 mais après un refus de sa majorité de le voter.

«Nous pensons que cette fois-ci, comme l'a promis le Président de la République, le projet du code de la presse sera adopté en processus d'urgence avant la fin du mois de juin», a souligné Mamadou Ibra Kane. Une fois votée à l'Assemblée nationale, la CAP espère que le «gouvernement va rapidement adopter les décrets d'application et les procédures», même si M. Kane a rappelé que ces «décrets d'application qui ne sont pas encore élaborés entraînent un autre problème».

Enfin le porte-parole de la Cap a vivement félicité l'ensemble des acteurs de la presse, les journalistes, les techniciens et les commerciaux qui ont participé à leur marche du 3 mai dernier en vue de l'adoption de ce code de la presse.