Gabon: Comilog/Moanda - Journée Portes Ouvertes à l'E3MG

L'Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda (Hait-Ogooué au Gabon) a ouvert ses portes au public le samedi 27 mai dernier. Une occasion qui a permis à plus de 300 visiteurs de découvrir les installations de haut niveau de cette nouvelle école d'application. Elèves et étudiants étaient présents au rendez vous. Un évènement qu'ils ne voulaient pas se faire conter.

L'école des mines et de la métallurgie de Moanda a organisé une journée "portes ouvertes" pour donner l'occasion aux élèves et étudiants de se familiariser et de toucher du doigt, les réalités de cet établissement supérieur. C'est une visite, qui selon un élève, peut inspirer plusieurs d'entre nous à travailler davantage en classe et d'être candidat pour cette école. Les dirigeants ont compris, qu'il faut le meilleur pour former une jeunesse soucieuse de se professionnaliser aux métiers de la mine et de la métallurgie.

Selon un des organisateurs de l'évènement, c'est une réussite, puisqu'ils étaient près de 300 à venir découvrir les installations de haut niveau de cette nouvelle école d'application. Un public composé d'une majorité d'étudiants et d'élèves, notamment de l'Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) et des Lycées des environs.

" C'est génial ! s'exclame Marie, une élève du Lycée Technique de Franceville. « J'avais beaucoup entendu parler de cette école de pointe, mais aujourd'hui j'ai enfin pu la découvrir en vrai, de l'intérieur. Ce soir je la quitte mais je sais que j'y reviendrai un jour, pour y étudier. C'est un rêve et un défi que je me lance ! ". finit elle de dire, émue.Pour Etienne Mvoula, Directeur Général de l'E3MG, c'est une satisfaction. " Nous attendions cette évènement avec un brin d'anxiété, surtout concernant son affluence. C'est une réussite, puisque notre public ciblé, les étudiants et élèves, étaient présents. Nous ferons encore plus d'efforts l'année prochaine, pour donner envie aux Moandais de venir visiter notre école d'application ".

Il faut toutefois souligner que l'école de mine de Moanda est née d'un partenariat entre Comilog et l'Etat gabonais. L'Ecole a été accompagnée pour l'élaboration des enseignements, par le Consortium d'Accompagnement Français d'Ecoles (CAFE), représenté par l'Université de Lorraine, à travers l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie, l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy et l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques. Cette dernière proposant même 150 heures de cours de génie des procédés en visio-conférence aux étudiants de l'E3MG.

L'école propose 3 diplômes :

Un diplôme d'ingénieur de spécialité en Mines-Métallurgie

Une licence professionnelle en Mines-Métallurgie

Une licence professionnelle de Prospection minière

Il faut également rappeler que le 12 octobre 2016, l'école E3MG de Moanda a accueilli sa première promotion d'étudiants. Sept mois plus tard, ces mêmes étudiants ont reçu avec enthousiasme les visiteurs venus découvrir l'école durant sa première journée portes ouvertes. On retient tout aussi que la jeunesse est soucieuse de la formation qui ouvre les portes à l'emploi. Toute chose qui participe à lutter contre le chômage ambiant qui, parfois, conduit la jeunesse aux vices de toute nature.