Afrique de l'Ouest: UEMOA/ Inclusion financière - Le taux de bancarisation en hausse

«Le taux de bancarisation, au sens strict, de la population âgée de 15 ans, et plus, est passé de 7,8% en 2007 à 15,7% en 2016. Aussi, le taux de bancarisation, au sens large, incluant les systèmes financiers décentralisés, atteint 34,5% contre 16,6 en 2007», a fait savoir Jean-Baptiste Compaoré, Vice-gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao). Il présidait une conférence portant sur le partage des données sur le crédit dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) pour l'amélioration de l'inclusion financière. Une rencontre organisée par l'institution bancaire en collaboration avec la Société financière internationale (Sfi).

Pour ses résultats, la contribution de la Bceao à l'amélioration de la dynamique d'inclusion financière «a été assez significative», indique le suppléant direct du gouverneur de la Bceao, Tiémoko Meyliet Koné. Elle tourne autour de l'opérationnalisation du dispositif de soutien au financement des Petites et moyennes entreprises (Pme) et des Petites et moyennes industries (Pmi); de la diversification des produits et mécanismes de financement des économies; et la réduction du coût des crédits.

Malgré les importants bonds obtenus et les résultats intéressants engrangés, «la consultation du Bureau d'information sur le crédit (Bic) et le volume des données fournies lors de chaque opération de crédit demeure encore en deçà des attentes. C'est pourquoi la Bceao, en partenariat avec la Société financière internationale (Sfi), a décidé d'organiser la (... ) conférence internationale en vue d'accroître les connaissances des acteurs concernés sur les enjeux et les apports de ce système dans l'exercice quotidien de leurs activités», a justifié Jean-Baptiste Compaoré. Aux fins de favoriser davantage le crédit, «des réformes notables ont été effectuées», dira le Vice-gouverneur de la Bceao. Et d'ajouter: «La mise sur pied des Bureaux d'information sur le crédit (Bic) en est une. Les Bic ont permis de réduire les asymétries d'informations entre les prêteurs et les emprunteurs», a t-il soutenu.