Sénégal: Les miraculés de l'enfer libyen

Ils ont été brûlés par les flammes de l'enfer libyen. Ces migrants miraculés Sénégalais ... se sont retrouvés sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor par la magie d'un coup de dés. Le hasard qui maintient en vie ceux qui ont goûté au bonheur du désespoir.

S'ils ont échappé à la mort physique, nos compatriotes sont ensevelis dans le linceul de la mort sociale. Ils ont mené une vie de chien en Libye. Là-bas... leur dignité a été souillée par le venin de la cupidité d'une partie de la population que le conflit libyen a transformé en monstres. Ce pays a basculé dans l'innommable, depuis l'assassinat du défunt guide libyen, Mouammar Khadafi. La loi de la jungle y règne en maître et répand au quotidien les graines de la mort.

Eux, ont échappé à la faucheuse. Les 170 rapatriés, sauvés par l'Etat du Sénégal grâce à l'appui de l'organisation international pour la migration (Oim). Ce contingent qui a débarqué en terre sénégalaise, a profité de la présence des journalistes pour faire part des difficiles conditions de vie des migrants en Libye. Arnaques, tortures et emprisonnement sont, entre autres sévices infligés aux candidats à l'immigration, qui séjournent en Libye. Des récits où les mots sont moins forts que le silence parce qu'il y a des douleurs qui ne peuvent être traduites par la parole.

Mais grâce à l'appui de l'Organisation internationale pour la migration (Oim), ces migrants ont préféré retourner au bercail. Accueillis hier, à l'aéroport de Dakar, trois d'entre eux se sont adressés aux journalistes. El Hadj Ali, originaire de la région de Tambacounda, et ancien étudiant au département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a laissé tomber ses études pour aller à l'aventure. «Je suis parti en Libye dans le seul but de rejoindre l'Italie. Je suis un soutien de famille et pour venir en aide à mes parents, j'ai pris la responsabilité de passer en Libye pour aller en Italie. Mais malheureusement ça n'a pas réussi ». Vivre en Libye, c'est côtoyer la mort au quotidien, estime-t-il. «En Lybie, à tout moment, on peut t'attraper, te tuer, ou te cribler de balles. J'ai vu des gens qui ont été froidement assassinés », dit-t-il.

Arrivé en Libye en janvier, El Hadji a été emprisonné pendant 3 mois. Aucune infraction ne lui a été reprochée. «Le jour où on m'a amené en prison, on m'a réveillé en plein sommeil. J'étais dans notre foyer ». Depuis son départ du Sénégal, le 3 décembre 2016, sa vie n'est que misère en dépit d'un bailleur qui a financé son voyage. «Je suis arrivé en Libye au mois de janvier, mais malheureusement je n'ai pas pu travailler là-bas, j'avais quelqu'un qui finançait mon voyage. Ils n'aiment pas les noirs. A tout moment, s'ils te voient, ils ont des cœurs brûlés.

A chaque fois ils veulent te tuer, s'ils te voient, ils t'agressent, ils te demandent de l'argent ». Si ce n'est donc ce mauvais traitement, les migrants ouest africains sont victimes d'arnaques. « Les migrants sont très souvent capturés. Et en pareil cas, il faut que les familles payent une rançon. Le cas contraire, on te bat à mort », soutient-il. El Adji a quitté la Libye mais, il est encore soucieux de ses compatriotes qui sont encore dans la galère. «Les Sénégalais sont nombreux là-bas.

La prison est dure. Il faut qu'on leur vienne en aide », plaide-t-il. Un autre migrant ramené de la Libye et qui a accepté de témoigner est Daouda Dramé. Agé de 29 ans, il est originaire de Sédhiou. Son désir de rallier l'Italie l'a fait vivre une vie de pitance pendant plus d'un an. «J'ai fait presque 1 an et demi en Libye. J'ai éprouvé beaucoup de difficultés pendant ce séjour libyen. C'est ce matin seulement, en revenant à Dakar, que je suis sorti de prison. Je n'ai jamais vécu en paix depuis que j'ai quitté le Sénégal». Les agressions et autres actes violents, Daouda les a vécus. «Il y'a chaque jour des agressions. Je suis maintenant habitué aux armes », dit-il. Comme El Hadji, Daouda est soucieux de ses compatriotes restés en terre libyenne. «J'ai laissé plus de 80 Sénégalais dans la prison que j'ai quitté. L'Etat du Sénégal doit faire des efforts pour leur venir en aide».

Un autre Sénégalais migrant sénégalais qui a préféré garder l'anonymat estime quant à lui que les autorités sénégalaises doivent veiller à la réouverture de l'ambassade du Sénégal en Libye. Emprisonné comme ses pairs, il a mené une vie dure, très dure en Libye. Son retour en terre Sénégalaise ne relève que d'un miracle.

PLUS DE 1000 JEUNES RAPATRIES DE LA LIBYE DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE :Le Sénégal en phase de battre le record de 2016

Les jeunes Sénégalais en partance pour l'Europe rapatriés de la Libye en ce début d'année se chiffrent à 1000. En conséquence, le directeur des Sénégalais de l'extérieur Sory Kaba qui était hier, jeudi 1er juillet, à l'accueil de 170 jeunes rapatriés, craint que les rapatriements soient beaucoup plus importants cette année. «Depuis le début de l'année, nous avons plus de 1000 jeunes qui ont été rapatriés de la Lybie. Ce qui est clair, on va battre cette année, le record des rapatriés de la Libye. L'année dernière nous avons enregistré entre 1200 et 1300 retours. Si à mi-année, nous sommes à plus de 1000, cela veut dire que nous serons environ à 2000 à la fin de l'année », a-t-il dit. En plus de ces derniers qui ont atterri hier, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, une autre vague de 180 personnes est attendue le 6 juin prochain. Vingt autres jeunes reviennent au bercail par la route, affirme Sory Kaba. Ce qui est clair c'est que, selon le directeur des Sénégalais de l'extérieur, « chaque semaine, il y'a au moins 10 ou 15 jeunes qui arrivent par la route».

Selon le directeur des Sénégalais de l'extérieur, la Lybie est un pays dans lequel il y'a beaucoup de difficultés. «Les familles nous sollicitent au quotidien par rapport à certaines considérations de leurs enfants qui cherchent à transiter par la Libye. Si ce n'est des arnaques ou des emprisonnements, on demande aux familles des rançons ». Le Sénégal et ses partenaires dont l'Organisation international de la migration développent des initiatives pour trouver à ces jeunes des activités génératrices de revenus. «On met un dispositif de réintégration économique et sociale pour leur offrir de la perspective parce que si nous ne prenons garde ils vont encore reprendre la route migratoire», a dit Sory Kaba.