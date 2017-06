Congo-Brazzaville: Transferts - Christopher Missilou rejoint Sannois-Saint-Gratien en National

Auteur d'une belle saison de CFA à Montceau, Christopher Missilou s'est engagé ce vendredi en faveur de Sannois-Saint-Gratien, promu en National la saison prochaine.

Avec 7 buts et 4 passes décisives en 24 matchs, Christopher Missilou a été l'un des artisans du maintien de Montceau (premier non relégable du groupe C avec 3 points d'avance sur la réserve d'Auxerre). Et s'est attiré les faveurs de Sannois-Saint-Gratien, promu en National au bénéfice de sa première place du groupe B.

Arrivé en janvier 2016 pour se relancer, après deux saisons de CFA 2 (à Evry puis Brest), le milieu défensif international de 24 ans a donc atteint son but : se rapprocher, étape par étape, d'une carrière professionnelle qu'il avait quittée, en juin 2013 à son départ de l'AJ Auxerre (7 matchs de Ligue 1). Et pourquoi pas de la sélection nationale, s'il s'impose et brille sur les terrains de National ?