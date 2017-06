Sénégal: Numérisation de l'Etat civil - Optic propose son expertise à l'Etat

En conférence de presse hier jeudi, à Dakar Antoine Ngom, président de l'Optic a réitéré le vœu pieux de voir l'expertise sénégalais s'arroger de droit le marché de la modernisation de l'état civil et de faire valoir toute son expertise en la matière. «Nous avons été éliminés expertement dans l'octroi du juteux marché de confection des cartes d'identité biométriques de la Cdeao au profit de la Société indonésienne Iris. Et pourtant notre expertise est avérée», a-t-il expliqué. Pour preuve, dira-t-il: «50 à 80% de notre expertise est monnayée à l'étranger. Donc, c'est dire que «nous sommes à la hauteur des ambitions numériques de notre pays. Nous demandons aux autorités de nous faire confiance», a-t-il lancé.

Lésée dans l'alléchant marché de numérisation des cartes d'identité numériques, chiffré à hauteur de 50 milliards de francs CFA au bénéfice des indonésiens, l'Organisation des professionnelles des Tic au Sénégal (Optic) admet avoir perdu un combat et non une guerre dans la Stratégie Sénégal numérique 2025. Pour ce faire, elle n'entend pas lâcher du lest pour celui relatif à la numérisation de l'Etat civil du Sénégal.

