Togo: On s'engage tous pour la purification

Les confessions traditionnelles sont plus concernées, puisque les musulmans et les chrétiens ont souligné qu'il n'y aura de purification particulière, sauf que les traditionnelles prières qu'ils adressent à Dieu afin d'apaiser le cœur de tout un chacun que le pardon s'instaure dans le pays.

Cependant, rien n'a été retenu de concret ; une autre réunion est prévue le 8 juin prochain à Agora Senghor ; ce sera une réunion plus ou moins élargie au cours de laquelle, les mondialités pratiques seront définies par les uns et les autres.

Chrétiens, musulmans et traditionalistes ont manifesté ce vendredi leur accompagnement au HCRRUN pour l'étape de la purification dont les dates et les lieux seront très prochainement fixés par décret par le Gouvernement.

