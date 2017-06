Promouvoir la richesse et la diversité culturelle du continent Africain. Tel est l'objectif de la Journée de l'Afrique célébrée par le Groupe UBA, toujours arc-bouté à sa vision afro-capitaliste.

Initialement prévue le 25 mai en mémoire à la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) à Addis-Abeba (Ethiopie) en 1963, souligne un communiqué, la journée de l'Afrique s'est finalement tenue le Vendredi 26 Mai. Comme à l'accoutumée, cette journée dédiée au continent noir a été célébrée dans les 19 filiales africaines du Groupe UBA dont le Sénégal.

Décors africains, tenues traditionnelles arborées par l'ensemble du personnel ont meublé cette célébration placée sous le thème "L'Afrique, la nouvelle frontière". Cet ancrage dans la tradition a valu à UBA ses performances remarquables enregistrées au cours de l'année 2016.

Pour rappel, ajoute la même source, le Groupe UBA, United Bank for Africa (UBA) est l'un des principaux groupes bancaires d'Afrique, avec des opérations dans 19 pays africains et 3 grands centres financiers mondiaux; Londres, Paris et New York.

UBA est devenue l'un des principaux fournisseurs de services bancaires et d'autres services financiers sur le continent africain.

La banque fournit des services à environ 14 millions de clients et plus de 1000 agences et ponts de contact à travers le monde entier. Ses services financiers et électroniques, dont la fiabilité et l'efficacité sont reconnues et citées par ses clients, estampillent avec succès ses relations avec ses partenaires à travers le monde.