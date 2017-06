Afrique de l'Ouest: De Souza - "Nous échangeons 4 fois plus avec l'Europe qu'entre nous-mêmes"

communiqué de presse

Dakar — Bien que les échanges intra-régionaux aient quintuplé en 10 ans, les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) échangent "quatre fois plus" avec l'Europe qu'entre eux-mêmes, a déploré le président de la Commission de cette organisation régionale, Marcel de Souza.

"Ces échanges sont estimés en 2015 à 15 milliards de dollars américains, contre 3 milliards en 2003 ; donc multipliés par 5 en 10 ans. Mais en comparaison avec l'Europe, nous échangeons 4 fois plus avec ce continent qu'entre nous-mêmes", s'est-il désolé.

Selon un communiqué de presse, M. de Souza, qui intervenait, jeudi à Monrovia, à l'ouverture de la 78ème session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, a relevé l'entrée en vigueur du schéma de libéralisation des échanges et du tarif extérieur commun de la CEDEAO (TEC/CEDEAO).

Il a indiqué que non seulement les textes du schéma "ne sont pas connus [... ] mais ils ne sont pas [non plus] encore ratifiés par certains Etats membres".

"Pour ce qui est du TEC/CEDEAO, il a rappelé que plus de deux ans après sa mise en vigueur, le 1er janvier 2015, seuls 13 des 15 Etats membres l'appliquent ; ce qui n'est pas encore le cas pour le Cabo Verde et la Sierra-Leone", souligne le communiqué.

Cette 78ème session ordinaire du Conseil des ministres prévoit à son ordre du jour environ une trentaine de points.

Le Conseil a notamment pour mission d"'assurer le bon fonctionnement et le développement de la Communauté, et de formuler des recommandations à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation régionale".