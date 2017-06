Afrique Centrale: CEEAC - Des menaces diverses

Il convient néanmoins de souligner que la rencontre de Yaoundé se tient trois mois après l'entrée en vigueur, le 8 mars 2017, de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces composantes pouvant servir à leur fabrication.

A cela il faut ajouter environ 100 000 personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Des personnes dont il faut prendre soin, comme le font d'ailleurs les autorités camerounaises depuis plusieurs années. Que dire des enfants qui ne parviennent plus à avoir une scolarité normale dans ce contexte et voient ainsi leur avenir hypothéqué ?

Le Cameroun est aujourd'hui l'un des pays qui abrite la plus grande colonie de réfugiés dans le monde. Ils sont ainsi plus de 350 000, venant principalement de la République centrafricaine et du Nigeria qui ont trouvé asile dans notre pays.

Les conséquences de la situation d'insécurité que vivent les pays de l'Afrique centrale sont multiples et constituent un frein au développement de cette sous-région qui est celle qui accuse le plus grand retard sur ce plan sur l'ensemble du continent.

A cela, il faut ajouter des phénomènes comme l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, le braconnage et le trafic illicite des espèces sauvages, les tensions électorales, le trafic des drogues, la criminalité transnationale organisée, la prolifération des armes légères et de petit calibre...

