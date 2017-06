Burundi: « My Green Home », un projet burundais récompensé au Rwanda

David Kinzuzi, jeune burundais de 21 ans, vient de remporter un prix de l'Unicef d'une valeur de 5000 dollars et un ordinateur portable pour un projet de recyclage de déchets en produits commercialisables. Un projet qui avait démarré au Burundi et qui va décoller grâce à cette récompense.

« My Green Home », est un projet de David et sa camarade de classe Rosette Muhoza porté depuis les auditoires de Kigali, lors d'un travail de classe. Après des recherches, les deux étudiants de la faculté de Healthcare Management à l'Université Kepler de Kigali ont trouvé que malgré l'évacuation des déchets loin de la capitale, il subsistait toujours des problèmes liés à l'environnement et à la santé publique, surtout celle de la population environnante.

C'est après avoir pris connaissance du #RwandaPitchNight, qu'ils ont présenté leur projet de recyclage de déchets pour les transformer en produits vendables. « Les déchets biodégradables spécifiquement alimentaires seront transformés en engrais organique et seront vendus aux petits agriculteurs pour augmenter leurs productions tandis que les plastiques seront utilisés pour faire des pavés qui seront aussi vendus », recette qui a remporté le premier prix de la compétition, dont une enveloppe de 5000 dollars.

Le jeune David pense revenir au Burundi, mais aussi s'étendre dans toute la Communauté Est Africaine. « Dans une période où nous expérimentons le changement de climat, ce projet pourrait être parmi les solutions », espère-t-il.

Une genèse au Burundi

Au commencement, le projet avait bourgeonné au Burundi. David, sa sœur, et quelques-uns de ses amis avaient commencé à faire des expériences sur comment avoir des pavés solides et qui pourraient être vendus sur le marché. « Nous avions présenté le projet à l'une des micros finances de la place qui avait accepté de nous financer mais à cause de la crise, ça n'a pas abouti », raconte David.

En transit vers la relance de son projet, le jeune burundais se focalise sur ses études et compte prochainement créer une plateforme en ligne pour inspirer les jeunes sur comment démarrer son propre business.