Afrique Centrale: Coalition contre l'insécurité

La 44e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations unies chargé des questions de sécurité dans la sous-région ouverte hier à Yaoundé cherche des moyens plus efficaces de ramener la sérénité dans la sous-région

Hier matin, au ministère des Relations extérieures, à l'ouverture de la 44e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, un tableau préoccupant de la situation sécuritaire et géopolitique dans cette partie du continent a été présenté : violence armée ou terrorisme dans le pourtour du Lac Tchad, insécurité à l'Est de la RDC, insécurité au Burundi, résurgence de la violence armée en RCA, trafic des armes légères et de petit calibre, piraterie maritime, trafic de drogue et des êtres humains, braconnage, etc.

Pour le ministre des Relations extérieures (Minrex), Lejeune Mbella Mbella, ces menaces perpétuent le cycle infernal de la violence, de la pauvreté et de l'injustice. En ouvrant les assises au nom du gouvernement camerounais, le Minrex a déclaré : « Nous sommes réunis ici pour contribuer à un changement de paradigme.

Changement de paradigme car ces menaces à la paix et à la stabilité de l'Afrique centrale ne sont pas une fatalité et nous ne pouvons pas nous contenter des seules réponses d'urgence ». Il a ajouté que « nous devons en même temps, grâce à des stratégies régionales intégrées, nous attaquer aux causes profondes et aux facteurs structurels et conjoncturels qui nourrissent ces activités criminelles ».

Pendant les travaux qui vont durer deux jours, les participants venus des 11 Etats-membres du Comité (Angola, Burundi, Cameroun, RCA, Congo, RDC, Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad) vont examiner, sur la base des travaux des experts, les différentes menaces sécuritaires et « adopter des mesures à la fois pratiques et institutionnelles conséquentes pour y faire face avec le maximum d'efficacité ».

Par ailleurs, cette rencontre permet d'évaluer le fonctionnement du Comité consultatif pendant ces 25 années d'existence et de prescrire au besoin les mesures correctives qui le rendront plus aptes à assurer ses fonctions dans le contexte sous-régional et mondial actuel.

Concluant son propos, Lejeune Mbella Mbella a expliqué que c'est en harmonisant les points de vue, en conjuguant leurs efforts et en confortant surtout leur volonté d'agir au cours des présentes assises que les pays concernés pourront franchir une étape importante dans le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique centrale.

C'est pourquoi il a appelé à des discussions constructives qui aideront à aboutir à des recommandations et à des engagements concrets. Avant le Minrex, plusieurs personnalités ont pris la parole, parmi lesquelles François Louncény Fall, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale.

Il a lu le message du SG de l'Onu dans lequel Antonio Guterres, entre autres, exhorte les Etat-membres du Comité à prendre les mesures nécessaires pour ratifier le traité sur le commerce des armes.