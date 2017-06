Cameroun: Les employés de MTN Cameroon se mobilisent pour l'accès à l'Education de qualité

« Ces projets auront un impact direct sur plus de 25000 élèves et enseignants. Pour la 11e année consécutive, l'engagement des employés de MTN est maintenu. C'est notre contribution à faire de l'éducation une arme déterminante pour changer les vies au Cameroun », a confié Philisiwe SIBIYA, Directrice générale de MTN Cameroon.

Pour le compte de l'année 2017, les activités se dérouleront du 1er au 21 juin dans plusieurs localités du Cameroun. A cet effet, les employés de MTN ont retenu plusieurs à fort impact qu'ils vont financer et réaliser eux-mêmes, notamment : La construction et l'équipement de laboratoire scientifique et bibliothèque au Lycée de Bobongo Petit-Paris à Douala ; meilleur établissement du Littoral au dernier classement de l'Office du Baccalauréat ; La numérisation des supports de cours de l'Université de Buea et la mise à disposition d'une plateforme de eLearning accessible avec ou sans internet ; La collecte de livres pour l'équipement de plusieurs bibliothèques scolaires à travers le Cameroun ; La numérisation du contenu éducatif à destination de la bibliothèque numérique YelloBook.cm

Ce sera l'occasion pour les employés de MTN de se mobiliser pendant 21 jours en faveur de l'accès pour tous à l'Education de qualité. L'initiative des 21 Days of Y'ello Care est un programme de volontariat et de charité initié par le Groupe MTN qui engage chaque année ses employés à mener pendant 21 jours des actions sociales pour le bien-être des communautés dans les filiales du Groupe dans le monde.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.