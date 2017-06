Congo-Kinshasa: Une crise qui perdure

Ça fait déjà cinq mois que l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016 tarde à… Plus »

Bien malin qui pourrait dire quel est l'avenir politique du pays à moyen terme. La majorité présidentielle et une certaine partie de l'opposition continuent de se regarder en chiens de faïence. Les deux entités s'accusent mutuellement d'être la cause du blocage politique qui fait craindre un report des élections générales.

Au terme du dialogue politique, le président Kabila s'est engagé à ne pas briguer de troisième mandat et à ne pas réviser la Constitution. Et pendant la transition qui devait conduire à des élections générales avant fin 2017, les ténors de l'opposition devaient intégrer un gouvernement d'union. Le poste de Premier ministre revenant à l'opposition.

Mais à la suite d'un accord politique, il a été convenu qu'il reste en place jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Cette prolongation de fait du mandat de Joseph Kabila devait ouvrir une période de transition d'un an dont les modalités ont été fixées par l'accord du 31 décembre 2016. Cet accord était la résultante d'un dialogue politique entre la majorité présidentielle et l'opposition, organisé sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco).

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.