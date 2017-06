Afrique Centrale: Une dynamique de sécurité collective

La 44e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale se tient au moment où presque tous les onze Etats de la Ceeac sont confrontés aux mêmes défis politiques et sécuritaires. A l'intérieur de cette organisation sous-régionale, trois pôles géographiques concentrent ces défis.

Dans la région des Grands lacs, le Burundi fait face à une sorte de guerre civile depuis bientôt quatre ans. La RDC mène de guerre lasse, une croisade contre les incursions de l'armée de résistance du seigneur et les exactions de nombreux mouvements rebelles dans le Nord-Est, le Nord-Kivu et le Nord Katanga. Le golfe de Guinée conjure bon an mal an, la piraterie maritime, les trafics maritimes illicites et les attaques qui avaient jadis pour épicentre, le delta du Niger au Nigeria touchent déjà le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, Sao Tome et Principe.

La poussée transfrontalière du mouvement terroriste Boko Haram affecte depuis trois ans la région de l'Extrême-Nord et les localités tchadiennes autour du Lac Tchad. Non loin de là, la volatilité de la situation en RCA continue d'absorber les attentions de la sous-région pour restaurer un minimum de sécurité là où l'instabilité politique s'est muée en conflit intercommunautaire.

Si on ajoute à ce panorama politique et sécuritaire les violences post-électorales au Congo et au Gabon, les challenges pour la paix et la stabilité dans l'ensemble des Etats de la sous-région appellent à une concertation permanente des acteurs institutionnels. Cette combinaison de menaces ne fait que confirmer toute la pertinence d'une stratégie de coopération régionale aussi bien à travers la Ceeac que dans d'autres regroupements continentaux voire au delà. La réponse au défi du terrorisme nécessite une mutualisation des stratégies et des moyens.

Non seulement les conflits et l'insécurité sont devenus multiformes, mais les États pris individuellement disposent parfois très peu de capacités d'anticipation et d'adaptation. La piraterie maritime dans le golfe de Guinée est désormais le fait de réseaux très organisés, disposant de ressources et des compétences significatives qui rivalisent souvent celles des États. Il faut donc repenser les stratégies et les moyens de lutte à l'aune des modes opératoires de ces nouveaux opérateurs de la criminalité.

Pour y arriver, les Etats doivent ravaler les pesanteurs souverainistes qui peuvent se poser en obstacles pour la constitution des dynamiques de sécurité collective. Il y va de la stabilité des Etats et de la sécurité des personnes et des biens. Ces menaces multiformes plombent en effet les efforts de développement des du pays. Pour ne prendre que l'exemple du Cameroun, la lutte contre la secte Boko Haram et d'autres menaces sécuritaires mobilisent d'importantes ressources financières logistiques et humaines au détriment des chantiers infrastructurels nécessaires pour l'émergence du pays. Le conclave de Yaoundé s'avère donc crucial.