C'est le 28 septembre 2015 que Maurice avait soumis son plan d'action en matière de changement climatique au UN Framework on Climate Change (UNFCC). Il avait, par la suite, signé et ratifié l'Accord de Paris le 22 avril 2016.

Une situation «regrettable». C'est ainsi que Maurice considère la décision des États-Unis de se retirer de l'Accord de Paris sur le changement climatique. En tant que petit État insulaire au développement, l'île demeure particulièrement vulnérable aux effets du réchauffement de la planète et des changements climatiques. Et le retrait des États-Unis de cet accord devrait avoir un effet néfaste sur le financement du Green Climate Fund.

