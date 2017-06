Ile Maurice: Anil Gayan - «Notre croissance touristique sera de 7% cette année»

C'est un Anil Gayan optimiste qui s'est adressé à la presse lors de ces Assises du Tourisme. La raison : le ministre prévoit «une croissance de 7 % pour l'année 2017». «Nous ciblons plus de pays tels que l'Allemagne, l'Inde et la Chine. Nous songeons à lancer une promotion en juillet en ce qui concerne les voyages en provenance de la Chine», a-t-il déclaré. Et d'ajouter qu'il réfléchit sur une unité de recherches pour mieux développer le marché du tourisme.

Il a également profité de l'occasion pour faire part de ses projets futurs concernant le développement du secteur touristique à Maurice. Anil Gayan est d'avis qu'il faut s'adapter et innover afin de mieux réfléchir sur l'avenir du tourisme. «Va-t-il durer ? Dans quel état sera-t-il d'ici 10 à 20 ans ?», a fait ressortir le ministre. «Nous allons prospecter dans toutes les directions. Nous devons laisser de côté notre habitude conventionnelle. Nous avons de nouvelles opportunités à élargir et fortifier.»

Anil Gayan s'est attardé sur l'importance de ce rassemblement lors de son discours. Selon lui, il est primordial de faire un constat avec les différents acteurs touristiques pour savoir comment le secteur sera à long terme. «Mo pensé ki apré 10 ans li bon fer enn remiz en kestion ek tous bann acter ki ena enn rol pu zoué dan sa sekter là. Li bon ki nou kone so viabilité ek so bann developman future», a soutenu le ministre.

