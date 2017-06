Ile Maurice: Incidents aux Casernes - Le dossier référé au bureau du Directeur des poursuites publiques

Les comparutions en cour se succèdent dans le cadre des incidents survenus devant les Casernes centrales en janvier. Ramnaraun Madhookar et Dhoorundhur Wally Ahad ont été traduits devant la magistrate Adila Hamuth, siégeant en cour de district de Port-Louis, vendredi 2 juin. Une charge provisoire de «taking part in an unlawful assembly, obstructing a public road» a été retenue contre eux. Ils sont représentés par Me Yatin Varma.

L'enquêteur, Moogome Chawrimootoo de la Criminal Investigation Division de Port-Louis a également été appelé à la barre, ce vendredi. Contre-interrogé par l'avocat de la poursuite, il a indiqué que l'interrogatoire d'un autre suspect est prévu, le lundi 12 juin, au quartier général du CID. Et d'ajouter que «then the enquiry will be completed and file will be sent to the office of DPP for advice». Mais avant cela, précise-t-il, il aura besoin d'un mois et demi supplémentaires pour compléter l'enquête.

Deux autres arrestations ont eu lieu dans cette affaire, jeudi 1er juin. Khalil Haulkhory et Vivekand Bhoyroo ont comparu en cour de Port-Louis pour obstruction de la voie publique et participation à un rassemblement illégal. Ils ont retrouvé la liberté conditionnelle.

D'autres suspects avaient été arrêtés dans cette affaire dont trois anciens ministres, notamment Satyaprakash Ritoo, Rajesh Jeetah et Cader Sayed Hossen. Deux activistes rouges, Dhunny Cassam et Antonio Maunick avaient, eux aussi, été appréhendés. Ils répondent tous de trois accusations provisoires, soit «taking part in unlawful assembly», «assault against an agent of the authority» et «obstructing of public road».

L'enquêteur, Moogome Chawrimootoo, est attendu en cour le mardi 1er août pour statuer où en est l'enquête.