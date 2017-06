Afrique: Changement climatique - L'ONU appelle les Etats à maintenir le cap de l'Accord de Paris

David Kinzuzi, jeune burundais de 21 ans, vient de remporter un prix de l'Unicef d'une valeur de 5000 dollars et un… Plus »

Dans tous les cas, le retrait américain pourrait prendre au moins trois ans ont souligné les deux organisations. Une façon pour l'OMM et le GIEC de rappeler que « l'Accord de Paris va continuer » et qu'on ne peut « pas arrêter » la lutte contre le réchauffement climatique.

Face au défi mondial que représente le changement climatique, chaque nation a la responsabilité d'agir « et d'agir maintenant », a déclaré M. Solheim. « La Chine, l'Inde, l'Union européenne et d'autres États ou groupe d'États ont déjà fait preuve d'un leadership fort. 190 nations manifestent une forte détermination à travailler ensemble pour protéger cette génération et les générations futures », a-t-il rappelé.

Le changement climatique « est l'une des plus grandes menaces pour notre monde actuel et pour l'avenir de notre planète », a déclaré vendredi le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, lors d'un point de presse à Saint-Pétersbourg où il participait au Forum économique international.

