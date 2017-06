Algérie/Swaziland: Coupe CAF - Le MC Alger arrache le nul face aux Mbabane Swallows

Les joueurs Algériens, qui ont évolué en plein après-midi pendant le Ramadan, ont réussi à décrocher un résultat positif en tenant le zéro derrière, face au Mbabane Swallows au Somhlolo national Stadium de Lobamba après avoir globalement maîtrisé la partie. Le représentant algérien décroche son 5e point en trois rencontres et trône en tête du Groupe B provisoirement - en compagnie de son adversaire du jour -, en attendant le déroulement de l'autre match du Groupe entre les Tunisiens du CS Sfaxien et les Sud-Africains du Platinum Stars. Grâce au nul entre le MC Alger et les Mbabane Swallows, le Club Sportif Sfaxien aura l'occasion de prendre seul la tête du groupe B en cas de victoire ce dimanche face à Platinum Stars.

