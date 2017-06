Togo: D'anciens footballeurs à l'honneur ce week-end

8 formations de gaillards (35 ans et plus) se lancent à l'assaut du trophée mis en jeu. Elles viennent de toutes parts du pays (Semassi gaillards de Sokode, Nachtigal FC de Baguida, Sagesse de Badou, Les Gaillards d'Aflao, Freedom FC de Lomé, ASKO Gaillards Club de Kara, Union des Gaillards de Kloto, Foyer des vétérans d'Atakpame, Gaillards d'Avedji et Fraternité d'Agoè).

Depuis 10 ans, la société Ben Sergio International met en lumière les anciens joueurs de football du Togo à travers son « Tournoi des retrouvailles ». Cette année ne va pas déroger à la règle et le rendez-vous est déjà pris les 03 et 4 juin à Kpalimé, quelques 190 km de Lomé, la capitale togolaise.

