Angola: Des jeunes doivent être informés sur la santé sexuelle et reproductive

Luanda — Tous les jeunes doivent être informés et assumer la responsabilité qui les accompagne dans la promotion des principes de la santé reproductive et la prévention dans la vie sexuelle, a défendu vendredi, à Luanda, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Albino da Conceição.

Le gouvernant parlait durant une rencontre multisectorielle organisée par la Jeunesse informée, responsable organisée (JIRO) et qui a réuni autour de la même table, en plus du ministre, les secrétaires d'État à la Santé, Euleutério Hevilikwa et à la Communication Sociale, Manuel da Conceição.

A cet effet, Albino da Conceição a soutenu une plus large diffusion de l'information sur la sexualité afin d'aider à lutter contre les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/SIDA, la syphilis, la gonorrhée, entre autres.

Il a affirmé que cette responsabilité passait par la construction de bases sur l'éducation sexuelle pour avoir une société saine et éclairée.

Au cours de la réunion, il a été signé un terme de compromis pour l'engagement de toutes les parties dans la mises en œuvre des programmes tournés vers les jeunes, en particulier dans les domaines de l'éducation sexuelle, la santé génésique et d'autres pour améliorer leur qualité de vie.

La Jiro est un projet multisectoriel visant à promouvoir la santé sexuelle et reproductive, le genre, l'ITS dont le but est de fournir des informations et services aux adolescents et jeunes de manière à développer des compétences qui leur permettent d'améliorer la gestion de leur vie sexuelle et reproductive.