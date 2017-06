Angola: La ministre de l'Environnement réaffirme la lutte contre le braconnage

Luanda — La ministre de l'Environnement, Fátima Jardim, a défendu jeudi, à Luanda, la poursuite de la lutte contre le braconnage et l'abattage illégal des espèces menacées et en voie de disparition dans tout le pays.

La gouvernante a tenu ces propos à l'ouverture des journées allusives à Journée mondiale de l'environnement (5 juin), quand il a reçu la visite de la délégation du Conseil des ministres de la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC), avec qui il a discuté des questions liées à l'adhésion de l'Angola à cette organisation.

Dans son discours, Fátima Jardim a affirmé que la devise de l'éphéméride "Braconnage et abattage illégal des espèces en voie d'extinction" est pertinente, car elle nécessite l'intensification des efforts visant à la préservation et conservation de la faune et de la flore.

"Il faut maintenir un partenariat pour une meilleure gestion des espèces et des ressources naturelles que l'Angola a en matière de tourisme et, à cet effet, il est importante la participation à la COMIFAC, vu que le pays joue son rôle d'observateur il y a un certain temps", a-t-elle souligné.

Selon la ministre, les ressources naturelles en Afrique est l'une des plus riches en ce qui concerne la biodiversité dans le monde et, par conséquent, il s'avère nécessaire de maintenir un partenariat pour mieux gérer les espèces et les ressources.

À son tour, le secrétaire de la COMIFAC, Raymond Ndomba, a rappelé que l'Angola était l'un des pays dont l'adhésion à l'organisation est attendue depuis 2005, lors de sa représentation en tant que membre du Sommet des Chefs d'Etat d'Afrique centrale.

Il a ajouté, cependant, que, après plusieurs contacts fructueux, l'équipe de gestion du Secrétariat exécutif de la COMIFAC a reçu l'invitation de la ministre angolaise de l'Environnement de visiter le pays dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, une date qui vise à mettre en évidence des actions positives de protection et préservation de l'environnement, et d'alerter les populations et les gouvernements sur la nécessité de sauver la faune et la flore.

"Dans ce contexte, le Secrétariat exécutif a proposé de réaliser une mission à Luanda afin d'honorer cette invitation et, bien sûr, amorcer des contacts avec les autorités compétentes pour le dialogue susceptible de restaurer et promouvoir l'adhésion de l'Angola à la COMIFAC", a-t-il conclu.